Mission française. Voici le calendrier scolaire 2022-2023

Dans une note portant organisation de l’année scolaire 2022-2023, le service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France à Rabat fait savoir que les élèves des écoles et lycées du réseau d’enseignement français au Maroc reprendront les cours le vendredi 2 septembre 2022 et s’achèveront le mercredi 28 juin 2023 après la classe. Les enseignants devront retrouver leurs établissements le jeudi 1er septembre 2022.