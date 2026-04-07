Mme Seghrouchni: la technologie doit servir le «bien commun à l’échelle globale»

Le Maroc cherche à démontrer qu’il est «possible de construire une puissance technologique qui ne se définit pas par la domination, mais par sa capacité à fédérer et à mettre l’innovation au service du développement et du bien commun à l’échelle globale», a considéré la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, en ouverture du GITEX Africa 2026, mardi 7 avril à Marrakech.

Pour Mme Seghrouchni, le Maroc peut incarner une troisième voie du digital et de l’IA qui repose sur quatre piliers structurants. Il s’agit d’une souveraineté technologique opérationnelle, d’une modernité authentique fondée sur un digital et une IA adaptés aux réalités économiques, sociales et culturelles du Royaume, d’une puissance technologique d’équilibre capable de relier l’Europe, l’Afrique et l’Atlantique dans la recomposition des rapports de force à l’échelle mondiale et d’une boussole stratégique pour le dialogue international sur le digital et l’IA.

« Par sa position géographique, la diversité de ses partenariats et sa tradition de dialogue multilatéral, le Maroc dispose d’atouts uniques pour devenir une plateforme internationale de dialogue sur les grands enjeux de l’IA éthique, moderne et authentique, à même de réunir des acteurs issus de différents modèles technologiques et de promouvoir une approche équilibrée entre innovation, souveraineté et responsabilité », a affirmé la ministre.

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En se positionnant comme puissance technologique d’équilibre, capable de relier l’Europe, l’Afrique et l’Atlantique dans la recomposition géopolitique en cours, le Royaume offre plus qu’un hub, il offre un liant, a-t-elle conclu.

Placé sous le thème »Catalyser l’économie numérique africaine à l’ère de l’Intelligence Artificielle », GITEX Africa 2026 réunit quelque 50.000 participants et plus de 1.450 exposants de 130 pays.

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Elle se veut une plateforme majeure de coopération panafricaine, où l’innovation mondiale rencontre les enjeux de souveraineté du continent, afin d’accélérer le déploiement de solutions numériques à fort impact capables de poser les fondations de la résilience économique future de l’Afrique.