Mobilité électrifiée : Mercedes Maroc déploie sa gamme de véhicules hybrides rechargeables

S’inscrire dans la voie de la mobilité électrifiée, telle est l’ambition que s’est assignée dans le Royaume Auto Nejma. L’importateur attitré de Mercedes-Benz propose désormais cinq nouveaux modèles hybrides rechargeables à l’attention de sa clientèle. De quoi effectuer un premier pas décisif en matière de conduite sans émissions polluantes.

Le marché des véhicules à mobilité propre ne cesse de gagner du terrain dans le monde, sachant que de nombreux constructeurs automobiles se sont engouffrés dans cette voie. Outre le fait de viser la neutralité carbone à l’aube de l’année 2039, la firme à l’étoile poursuit méthodiquement sa stratégie d’électrification. Ainsi, tous ses modèles seront électriques ou hybrides d’ici l’année prochaine. Justement, au rayon hybride rechargeable, Mercedes peut compter sur sa gamme de véhicules badgés «EQ Power». Sous ce label, la marque propose aussi bien des solutions essence-électricité que diesel-électricité selon les modèles, le tout assorti d’une prise de recharge externe.

Lire aussi | SM le Roi lance l’opération de soutien alimentaire «Ramadan 1442»

Avantage de l’hybride rechargeable, les batteries et le moteur électrique des véhicules dotés de cette technologie sont relativement performants, offrant la possibilité de rouler plusieurs dizaines de kilomètres en milieu urbain sans griller la moindre goutte de carburant. Elles permettent aussi d’abattre du kilomètre sur de longs trajets sans aucune appréhension, liée à l’autonomie (grâce au bloc thermique).

Parmi les points forts de l’hybride rechargeable, le coût d’utilisation s’avère intéressant. Compte tenu du fait que le moteur thermique n’est que très peu sollicité au quotidien, la consommation de carburant demeure faible ; du coup le bloc s’use moins. Par ailleurs, le coût au kilomètre d’un tel engin peut baisser drastiquement par rapport à celui d’un bloc essence ou diesel. Mais cette technologie a un prix.

Lire aussi | Le français Orange déterminé à développer ses activités à Casa Finance City

À titre de comparaison, la grille tarifaire d’un Mercedes GLC diesel classique oscille entre 475 000 et 760 000 DH. Son homologue hybride rechargeable dispose de tarifs nettement plus hauts perchés se situant entre 615 000 et 870 000 DH. Cinq modèles hybrides rechargeables qui sont disponibles depuis peu dans le réseau d’Auto Nejma au rang desquels la Classe E, leGLC, leGLC Coupé, le GLE et leGLE Coupé.

Quant à la recharge, elle peut s’effectuer de façon raisonnable sur une prise de courant domestique ; à moins d’opter pour une « Home Wallbox » estampillée Mercedes. Restent les bornes de recharge publiques (une soixantaine d’appareils sur l’ensemble du territoire) qui permettent de recharger son véhicule.