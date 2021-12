Mobilité électrique. La Citroën Ami amorce sa commercialisation au Maroc

Fruit de la collaboration des équipes européennes et marocaines du Groupe Stellantis, tant pour le design, l’ingénierie, les achats que pour la production puisqu’elle est assemblée à Kénitra, la Citroën Ami amorce sa commercialisation dans le Royaume. Elle entend mettre en exergue plusieurs de ses atouts pour séduire une clientèle soucieuse de se déplacer à moindres frais et souhaitant dompter la jungle urbaine.

Fort de sa très originale silhouette, personnalisable à souhait, de son sens inné du stationnement et de sa motorisation électrique, la Citroën Ami constitue une alternative intéressante aux deux-roues, aux transports collectifs, voire aux voitures classiques, et pour celles ou ceux qui n’ont pas (et même ceux qui l’ont) le permis de conduire. Sans oublier les entreprises qui peuvent y voir un véhicule adéquat pour les besoins de mobilité de leurs collaborateurs.

Fait-il se souvenir que le Groupe Stellantis et Barid Al Maghrib ont signé en octobre 2020 un accord, pour la livraison de 225 Citroën Ami fabriquées à Kénitra et qui seront affectés au réseau de distribution du courrier et des colis de Barid Al-Maghrib.

Son gabarit ultra-compact de 2,41 m et son rayon de braquage de 7,20 m en fait l’outil idéal pour dénicher une place de stationnement, aussi minime soit-elle. On aurait tendance à lui réserver un usage exclusivement urbain, compte tenu de sa vitesse bridée à 45 km/h, mais certaines routes hors agglomération peuvent faire partie de son périmètre d’action. En revanche, pas question bien entendu de prendre une voie rapide ou l’autoroute qui sont interdites aux cycles, cyclomoteurs, tricycles et quadricycles (catégorie dont fait partie l’Ami) selon le Code de la route.

A bord, l’espace est généreux pour le conducteur et le passager qui se retrouvent assis très en arrière par rapport au pare-brise, ce qui crée une sensation d’espace agréable. Bon point pour les portières qui s’ouvrent en grand et qui facilitent l’accessibilité à bord. On y retrouve des sièges au confort spartiate ainsi que des plastiques basiques, mais ils remplissent pleinement leur office. L’instrumentation comprend un écran monochrome qui indique l’essentiel, notamment la vitesse, la charge de la batterie et l’autonomie restante. Soulignons cependant qu’en matière d’équipement de sécurité, il n’y a pas d’airbag, encore moins d’ABS ou d’ESP.

Incontestablement, l’Ami affiche un coût au kilomètre particulièrement avantageux au regard de son petit moteur électrique. Délivrant 6 kW de puissance, ce dernier offre une accélération instantanée au démarrage, avec un couple disponible immédiatement. Bon point pour ce bloc électrique qui ne nécessite pas d’entretien particulier. Il faudra tout simplement surveiller l’état d’usure des plaquettes de frein et des pneumatiques.

Faut-il préciser que la recharge de sa batterie lithium-ion de 5,5 kWh, située à plat sous le plancher, s’effectue en toute simplicité via le câble électrique embarqué. Une fois l’engin sous tension, trois heures suffisent pour une recharge complète sur une prise classique 220V. Aussi, l’Ami peut être rechargé sur une borne publique ou une WallBox avec un câble adapté. Sauf que ce dispositif de recharge n’est pas encore légion dans le Royaume.

Toujours est-il que même si les 75 km d’autonomie sont suffisants au quotidien pour aller au travail, faire ses courses, et pour les professionnels, effectuer certains trajets en zone urbaine, il faut toujours bien réfléchir et prévoir son temps de déplacement pour ne pas tomber en rade. Sachez que Citroën Maroc propose l’engin à partir de 99 900 DH (soumis à la TVA à un taux de 20%), assorti d’un crédit à partir de 489 DH par mois.