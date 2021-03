Mohamed Abdennabaoui nommé Premier président de la Cour de Cassation

Mohamed Abdennabaoui a été nommé le 22 mars par le Souverain en tant que Premier président de la Cour de Cassation.

S.M. le Roi Mohammed VI a nommé, le 22 mars, Mohamed Abdennabaoui en tant que Premier président de la Cour de Cassation, et en cette qualité, Président délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire. Avant cette nomination, il occupait le poste de président du parquet général. Pour rappel, Mohamed Abdennabaoui est né en 1954 à Khouribga. Il est titulaire d’un doctorat en droit (2015), d’un diplôme d’études supérieures approfondies (Desa) en droit (1999) et d’une licence en droit (1978). Il a également obtenu un diplôme spécialisé en justice administrative de l’Institut national des études judiciaires en France, en 1993.

À partir de mars 2007, Mohamed Abdennabaoui a occupé le poste de directeur des Affaires pénales et des grâces au ministère de la Justice. Il a été également directeur de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère (juin 2005 et mars 2007) et procureur du Roi près le tribunal de Première instance à Casablanca-Anfa (avril 2000 à janvier 2004). Il a occupé ce dernier poste également près les tribunaux de Première instance à Laâyoune, Benslimane et Mohammedia de 1984 à 1997. Mohamed Abdennabaoui a été décoré du wissam Al arch de l’ordre d’officier (2012) et du wissam Al moukafaa al watania de l’ordre de grand officier (2013).

