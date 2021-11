Mohamed Bachiri à la tête de Renault Group Maroc

Renault Group a annoncé jeudi la nomination de Mohamed Bachiri en tant que Directeur de Renault Group Maroc à compter du 1er décembre 2021.

Dorénavant, Mohamed Bachiri rapportera fonctionnellement à Denis Le Vot, Directeur général Dacia & Lada, membre du Board of Management et remplace ainsi Marc Nassif, a indiqué un communiqué du Groupe, précisant que Bachiri sera chargé de la coordination et des synergies des activités dans le pays.

La même source mentionne toutefois que Mohamed Bachiri conserve son poste actuel de Directeur de l’Usine de Tanger et Coordinateur du pôle industriel Maroc, et rapporte à ce titre à Christophe Dridi, Directeur Industrie Global Access et Dacia & Lada.

Dans une déclaration à cette occasion, Denis Le Vot a fait part de sa « confiance en Mohamed Bachiri pour poursuivre le travail engagé et capitaliser sur la puissance de l’ensemble de l’écosystème automobile du Royaume, confortant la place du Maroc au sein du groupe”.

Il a de même remercié Marc Nassif « pour le travail accompli et son engagement sans faille. Sous son leadership, Renault Group Maroc a pris une nouvelle dimension dans le Royaume avec les accords Écosystème en 2016 et en 2021. Ces avancées ont conforté le rôle du groupe en tant que locomotive de la filière automobile marocaine”.

Né le 29 décembre 1965, Mohamed Bachiri a commencé sa carrière dans les ressources humaines au sein du Groupe Lafarge, avant d’intégrer le Groupe Renault en 2006 en tant que Directeur des Ressources Humaines de la SOMACA et de Renault Commerce Maroc.

En 2009, il est nommé Directeur des Ressources Humaines pour ensuite s’expatrier en Espagne de 2013 à 2015 où il occupe des postes de responsabilités au Manufacturing de Renault Espagne. A son retour au Maroc M. Bachiri est nommé Directeur général de la SOMACA de 2015 à 2020.

Il prend ensuite le poste de Directeur général de l’usine Renault de Tanger et de coordinateur du pôle industriel pour le Maroc, fait savoir la même source, ajoutant qu’il devient le premier marocain à occuper le poste de Directeur Pays dans le Groupe.