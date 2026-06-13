Mohamed Rziguen: «L’avenir de la santé repose sur l’intégration harmonieuse de la gestion digitale et des paiements électroniques»

À l’occasion de la signature d’un partenariat entre NAPS et Nabady, visant à accélérer la transformation digitale des acteurs du secteur de la santé, Mohamed Rziguen, Directeur Général Adjoint de NAPS, revient sur le rôle stratégique du paiement électronique dans l’amélioration du parcours patient, le développement de l’e-santé et l’intégration des services financiers au sein des plateformes médicales. Il détaille également les solutions concrètes qui seront mises à la disposition des cliniques, hôpitaux, cabinets médicaux, laboratoires et autres professionnels de santé afin de moderniser leurs processus et de renforcer leur efficacité opérationnelle. Explications.

Challenge : Quel rôle le paiement digital peut-il jouer dans la transformation numérique du secteur de la santé et l’amélioration du parcours patient ?

Mohamed Rziguen : Le paiement digital est aujourd’hui un levier essentiel de la transformation digitale du secteur de la santé. Il ne s’agit plus uniquement d’un moyen d’encaissement, mais d’un véritable outil d’amélioration de l’expérience patient.

La digitalisation des paiements permet de fluidifier le parcours administratif, de réduire les délais d’attente, de limiter les manipulations d’espèces et d’offrir davantage de flexibilité aux patients à travers plusieurs canaux de paiement.

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Dans un contexte où le Maroc accélère la digitalisation de ses services de santé, les solutions de paiement doivent être intégrées au parcours de soins afin de garantir une expérience plus simple, plus rapide et plus sécurisée.

Le paiement digital contribue également à améliorer la gestion financière des établissements et à soutenir les nouveaux modèles de santé connectée.

Challenge :Quelles solutions concrètes ce partenariat avec Nabady apportera-t-il aux cliniques, hôpitaux, cabinets médicaux et laboratoires ?

M.R. : Ce partenariat repose sur une ambition commune: proposer aux acteurs de la santé un écosystème digital complet combinant solutions de gestion métier et services de paiement innovants.

Nabady est aujourd’hui un acteur technologique spécialisé dans la digitalisation du secteur de la santé. À travers ses plateformes et ses solutions digitales, Nabady accompagne les professionnels de santé dans la gestion de leurs activités, l’optimisation des parcours patients et la modernisation de leurs processus opérationnels.

De son côté, NAPS apporte son expertise dans les paiements électroniques et les services monétiques afin d’intégrer des solutions de paiement sécurisées, fluides et parfaitement adaptées aux spécificités du secteur de la santé.

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Concrètement, les établissements pourront bénéficier de plusieurs services : paiement par TPE nouvelle génération, paiement en ligne pour la réservation des rendez-vous, paiement à distance via un lien de paiement sécurisé, monétique intégrée au système de gestion, rapprochement automatique, plusieurs services à valeur ajoutée, plateforme monétique centralisée de suivi et de pilotage des transactions, ainsi qu’automatisation des processus administratifs et financiers liés aux parcours de soins.

Cette offre s’adresse à l’ensemble de l’écosystème de santé : cliniques, hôpitaux, cabinets médicaux, laboratoires d’analyses, centres d’imagerie médicale, cabinets dentaires, pharmacies et autres professionnels de santé.

L’objectif est de permettre aux établissements de santé de bénéficier d’une plateforme intégrée où la gestion métier, l’expérience patient et les paiements digitaux fonctionnent de manière harmonisée afin d’améliorer à la fois l’efficacité opérationnelle et la qualité de service.

Challenge :Comment NAPS accompagne-t-elle l’essor de l’e-santé et de la télémédecine à travers ses solutions de paiement à distance ?

M.R. : L’essor de l’e-santé et de la télémédecine nécessite des mécanismes de paiement simples, sécurisés et parfaitement intégrés aux parcours digitaux.

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NAPS accompagne cette évolution à travers plusieurs solutions : le paiement par lien sécurisé (Pay by Link) et les solutions e-commerce intégrées aux plateformes de télémédecine.

Ces solutions permettent aux professionnels de santé de confirmer les rendez-vous, d’encaisser les consultations à distance et d’améliorer la qualité du service offert aux patients.

Challenge : Quels gains les professionnels de santé peuvent-ils attendre de l’intégration des solutions de paiement aux logiciels de gestion médicale ?

M.R. : L’intégration entre les systèmes de paiement et les logiciels de gestion médicale constitue aujourd’hui un enjeu majeur d’efficacité opérationnelle.

Les principaux bénéfices sont l’automatisation des encaissements, la réduction des tâches administratives manuelles, le rapprochement automatique entre les paiements et les dossiers patients, la diminution des risques d’erreurs de saisie, le suivi en temps réel des recettes ainsi que l’optimisation du pilotage de l’activité.

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L’objectif est de permettre aux professionnels de santé de consacrer davantage de temps à leur cœur de métier tout en disposant d’une meilleure visibilité sur leur activité financière.

Challenge : Quelle est votre vision du développement d’un écosystème de santé connecté associant gestion digitale et paiement électronique au Maroc ?

M.R. : Nous sommes convaincus que l’avenir du secteur de la santé repose sur l’interconnexion des différents acteurs et des différents services numériques.

Notre vision chez NAPS est de faire du paiement un composant naturel de cet écosystème digital, au même titre que la gestion médicale ou les services administratifs.

L’objectif final est de construire une santé plus fluide, plus accessible et plus performante, au bénéfice des patients, des professionnels de santé et de l’ensemble du système de santé marocain.

Le paiement électronique constitue l’un des piliers fondamentaux de cette transformation.

Son parcours

Mohamed Rziguen est l’une des figures montantes de la fintech marocaine. Diplômé de l’Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) et de l’Université Mohammed V, il cumule près de vingt ans d’expérience dans les technologies de paiement et la transformation digitale. Après quatorze années passées au sein de M2M Group, où il a contribué à la modernisation des flux financiers dans les secteurs public et privé, il rejoint NAPS en 2021. Il y joue un rôle clé dans le développement de l’activité grands comptes et la mise en place de partenariats stratégiques destinés à accompagner les entreprises dans la digitalisation de leurs paiements. Nommé Directeur Général Adjoint de NAPS, en charge du Pôle Développement Commercial, il pilote aujourd’hui la stratégie de croissance de l’entreprise dans plusieurs secteurs clés, notamment la santé, l’éducation, le transport et le sport.



Son actu

NAPS et Nabady ont conclu un partenariat stratégique visant à accélérer la transformation digitale du secteur de la santé au Maroc. Cette collaboration a pour objectif d’intégrer des solutions de paiement électronique aux plateformes de gestion médicale afin d’offrir aux cliniques, hôpitaux, cabinets médicaux, laboratoires, pharmacies et autres professionnels de santé un écosystème numérique complet. En combinant expertise monétique et solutions de gestion métier, les deux partenaires entendent simplifier les parcours administratifs et financiers, améliorer l’expérience patient et accompagner l’essor de l’e-santé et de la télémédecine.