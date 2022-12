Mohsine Sefrioui monte encore dans le capital de Med Paper

Mohsine Sefrioui vient de franchir à la hausse, les seuils de participation de 50% et 66,66% dans le capital du spécialiste marocain dans la fabrication de papier. Le PDG de Med Paper détient désormais 67,6% du capital de la société.

Mohsine Sefrioui poursuit ses achats sur la valeur Med Paper (ex Papelera de Tetuan). L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), a, en effet, annoncé que dans le cadre de l’opération d’augmentation de capital de Med Paper par incorporation des comptes courant d’associés au profit de Mohsine Sefrioui pour un montant de 51 millions de DH (par émission de 2 201 268 actions), ce dernier a déclaré avoir franchi directement à la hausse, les seuils de participation de 50% et 66,66% dans le capital de Med Paper. Suite à cette opération, le PDG du fabricant marocain de papier déclare détenir 67,6% du capital de Med Paper post augmentation de capital (contre 39,89% avant cette opération), notant « agir de concert avec Aliken et les autres membres de la famille Sefrioui actionnaires de Med Paper ».