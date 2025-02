Moldiag réussit l’exportation de son premier kit 100% marocain de détection de la variole simienne vers plusieurs pays africains

Le kit de détection PCR de la variole simienne, développé et fabriqué par Moldiag au Maroc (UM6P-MAScIR Mpox qPCR Kit), a été exporté vers plusieurs pays africains, dont le Burundi, l’Ouganda et la République Démocratique du Congo, marquant un succès important pour le spinoff de la Fondation MAScIR relevant de l’ l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P).

Moldiag, une spinoff de la Fondation MAScIR rattachée à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), a récemment réalisé une opération d’exportation réussie en livrant son premier kit 100% marocain de détection de la variole simienne (Mpox). Ce kit a été envoyé à plusieurs pays africains, notamment le Burundi, l’Ouganda et la République Démocratique du Congo (RDC).

Lire aussi | OCP Africa a un nouveau directeur général par intérim

Un engagement pour la coopération Sud-Sud

Cette exportation s’inscrit dans l’engagement de la Fondation MAScIR, de ses filiales et de ses chercheurs à renforcer la coopération Sud-Sud. L’objectif est de fournir aux pays africains des solutions abordables pour le diagnostic et la prévention des maladies prévalentes dans la région, contribuant ainsi à la lutte contre l’épidémie de variole simienne.

En 2024, l’Afrique a recensé 15 267 cas de variole simienne, avec 77 décès. Le virus a également touché d’autres continents, avec 66 806 cas en Amérique, 28 682 en Europe, 5 039 en Océanie (Pacifique Occidental), 991 en Asie du Sud-Est et 878 en Méditerranée orientale.

Lire aussi | Dari Couspate. Hassan Khalil, champion marocain du couscous et premier exportateur mondial

MAScIR, une institution de recherche appliquée avec des laboratoires à Rabat et à Benguérir, fait partie intégrante de l’écosystème de l’UM6P. Elle œuvre pour le développement de pôles de recherche et développement au Maroc, en particulier dans le domaine de la biologie médicale. À ce jour, elle a déposé plus de 200 brevets, publié plus de 700 articles scientifiques dans des revues internationales et réalisé une centaine de projets en collaboration avec des industriels.

Lire aussi | Hamza Hraoui prépare le lancement de son cabinet de lobbying sur le continent depuis Casablanca Finance City

Moldiag, un leader de l’innovation en diagnostic moléculaire

Dans le cadre de son rôle de lien entre la recherche scientifique et les besoins du marché, la Fondation MAScIR a incubé sa spinoff Moldiag, spécialisée dans la production et la distribution de kits de diagnostic moléculaire. Moldiag est la première entreprise au Maroc autorisée à produire des kits de diagnostic moléculaire et la seule à proposer des tests entièrement développés avec des technologies 100% marocaines. Parmi ses réalisations figurent des kits de détection pour des maladies telles que la tuberculose, le cancer du sein, la leucémie et l’hépatite C.