Moncef Belkhayat sur le point de boucler le rachat de Kosmo Pharm

Une nouvelle acquisition pour Belkhayat. Le président de Dislog Industries s’apprête à acquérir Kosmo Pharm, un établissement pharmaceutique industriel spécialisé dans la production et l’importation de certains médicaments et compléments alimentaires et cosmétiques.

Moncef Belkhayat continue d’agrandir son groupe. Le Conseil de la Concurrence a annoncé avoir reçu une notification concernant l’acquisition de Kosmo Pharm par Dislog Industries, qu’il préside. Kosmo Pharm, créé en 1997 et autorisé par le Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) en tant qu’établissement pharmaceutique industriel, est spécialisé dans la fabrication et l’importation de certains médicaments et compléments alimentaires et cosmétiques. Selon le gendarme de la concurrence, Dislog Industries se portera acquéreur de la totalité du capital et des droits de vote de kosmo pharm SA.