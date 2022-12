Monde rural. Bientôt 1 700 nouvelles zones couvertes par internet

La ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour, a indiqué ce lundi 26 décembre que 9 225 zones territoriales dans le Royaume sont couvertes par internet sur un total de 10 740 zones, et ce, au terme de la première phase du Plan national pour le développement du haut et très haut débit (2018-2023).



Dans sa réponse à une question orale à la Chambre des représentants sur «la connexion du monde rural au réseau internet», posée par le groupe Authenticité et Modernité (PAM), elle a fait savoir que les zones qui restent à couvrir le seront avant la fin de l’année prochaine, révélant que son département prépare actuellement le lancement de la deuxième phase de ce plan qui concerne 1 700 nouvelles zones en veillant à détecter les régions qui connaissent un déficit sur le plan de la couverture internet.

Sur tout un autre registre et en réponse à une question orale sur «l’encadrement et l’accompagnement des start-up actives dans le domaine de l’informatique’», Mme Mezzour a assuré que les quatre Technoparks qui existent dans le Royaume accompagnent actuellement 450 start-up pour un chiffre d’affaires de 900 millions de dirhams et dont 25 % exportent leurs produits numériques à l’étranger.