Mondial 2022, Biden, Akhannouch, Buhari, Weah, Ahmed, ou quand le Football impose un break au Sommet

Cette image a été postée par le Président Biden sur son compte Twitter, accompagné d’un commentaire qui explique l’importance de cette rencontre et surtout de l’équipe nationale marocaine qui a forcé le respect du monde entier par sa performance singulière. « It was a great honor to watch today’s World Cup match alongside Prime Minister Akhannouch of Morocco. No matter who you’re rooting for, it was remarkable to watch how much this team has been able to achieve ». (Ce fut un grand honneur de suivre ce match de la Coupe du monde d’aujourd’hui aux côtés du chef du gouvernement marocain Akhannouch. Peu importe qui vous soutenez, il était remarquable de voir tout ce que cette équipe a pu accomplir.) Le Président américain a félicité l’équipe marocaine en se disant fier de sa performance malgré sa défaite 2-0. Beaucoup d’éloges continuent d’affluer pour les Lions.

Akhannouch s’était rendu à Washington en début de semaine pour participer au sommet Etats-Unis-Afrique. Lors du match Maroc-France, l’officiel marocain s’est fait rejoindre par Joe Biden, le Président des Etats Unis qui accueille l’événement politique, ainsi que Muhammadu Buhari, Président nigérian, George Weah, Président du Liberia et Abiy Ahmed, Premier ministre éthiopien, mardi 14 décembre.

Les États-Unis ont été l’un des admirateurs des Lions de l’Atlas marocains tout au long de la compétition mondiale. L’ambassade des États-Unis à Rabat s’est préparée pour chaque match disputé par le Maroc pendant la Coupe du monde pour encourager les Lions de l’Atlas. Le secrétaire d’État Antony Blinken a également partagé un message réconfortant après la qualification du Maroc pour les demi-finales la semaine dernière.

« Le Maroc a brisé un plafond de verre en devenant le seul pays africain ou arabe à atteindre les demi-finales d’une Coupe du monde », écrit Africa News. Un succès qui est magistralement salué par les media internationaux. Le parcours d’Achraf Hakimi et de ses coéquipiers tout au long de la compétition au Qatar leur a valu une entrée « au panthéon du football », selon le journal français. Fait rare sur les réseaux sociaux, cette belle équipe marocaine fait l’unanimité, au milieu des débats sur un arbitrage jugé défavorable aux Lions. « La tristesse de perdre ne doit pas nous faire oublier le bonheur que nous avons vécu », a déclaré un internaute. Un autre a écrit : « Merci pour l’envie, les sacrifices et la volonté de se battre pour le maillot. Merci pour les frissons, les cris de joie et les scènes de liesse. Et merci de redonner foi et sourire à un peuple qui en avait désespérément besoin ». L’odyssée marocaine n’est pas tout à fait terminée. Les Lions de l’Atlas disputeront samedi la « petite finale » face à la Croatie pour accéder au podium.