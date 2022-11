Mondial 2022. Ce qui se dit à Doha et à Rabat

Cela fait 12 ans que Blatter à sorti le nom du « Qatar » de la fameuse enveloppe où le Comité Exécutif de la FIFA cachait le nom du pays « choisi » pour organiser la phase finale d’un Mondial de football. Le Qatar a été choisi par le Comité Exécutif que présidait Blatter et où Platini a œuvré dans son dos pour favoriser le Qatar au moment où Sepp Blatter aurait choisi les U.S.A. Mais là n’est pas le propos désormais. En ce mois de décembre 2010 c’est Qatar qui fut choisi. Et pour le petit émirat gazier, le compte à rebours vers le Mondial 2022 a commencé. Ce compte à rebours a donc duré 12 ans et s’est achevé dimanche à Doha au Stade AL Bayt.

La cérémonie d’ouverture était grandiose, si réussie et étonnante qu’elle mérite que l’on y revienne plus longuement. Et ce sera dans le magazine Challenge en vente, inchaa Allah, vendredi prochain. Pour l’instant, on est lundi, au lendemain de la pire gifle que pouvait encaisser l’équipe nationale du Qatar en match d’ouverture de son mondial. Pour tout dire, l’Equateur s’est amusé avec les Qataris qui en sont restés médusés. Honnêtement, il faut le dire ici, il ne faut pas trop railler l’équipe nationale du Qatar, elle vaut mille fois mieux que ce qu’elle a montré, ce dimanche aux yeux du monde entier, déclenchant moqueries et quolibets.

Mais le football est comme la vie, il continue en se renouvelant sans cesse ; chaque jour est un jour nouveau. Et vendredi prochain 25 Novembre, à 17 heures, le Qatar devra se présenter face au Pays-Bas. Pour peu qu’il y croit, pour peu que les joueurs aient surmonté leur « trac » du premier jour, ce match du deuxième jour peut être le match de la rédemption à condition que tout ce qui a été fait n’ait pas été jeté aux feux du dépit et dans l’incendie de la consternation.

. Rabat, avec le président Lakjaa, dimanche matin

Les habitués d’un sympathique café des abords de la gare de Rabat-Ville, ont eu la surprise de voir arriver vers 10 heures du matin Fawzi Lakjaa de la F.R.M.F et de la FIFA que tout le monde pensait être à Doha. Mais la vie est toujours pleine de surprises et on ne le comprend pas assez même si, souvent, on est victime des surprises de la vie. Lakjaa donc, en costume et cravate en ce dimanche matin était souriant, décontracté et a cédé aux demandes de photos de quelques parents accompagnés de leurs enfants. Par hasard dans cet endroit situé en haut de l’avenue Mohammed V se trouvait quelques « spécialistes » de l’information et de la presse sportive. Mais tous ont laissé tranquille, le président fédéral qui a dégusté son petit déjeuner avant de lancer à celui qui lui demandait :

-« Ou allez-vous président ? »

-« Au travail, dans mon bureau au ministère »

-« Et mercredi contre la Croatie ? » ajouta le curieux questionneur

-« Mercredi prochain, il se passera ce qui se passera et ça reste un match de football »

Un match de football où tout sera possible comme dans tous les matches de football de par le monde.

. Morgan Freeman et … Dieu

Les Qataris ont fait des miracles pour présenter au monde une extraordinaire réalisation. La cérémonie d’ouverture a réservé une surprise digne des capacités de ce pays exceptionnel. L’arrivée sur le stade de Morgan Freeman acteur américain célèbre pour son rôle puissant dans le « thriller » SEVEN que tout le monde doit avoir vu est aussi l’acteur choisi par Clint Eastwood pour incarner Nelson Mandela dans le film « Invictus » où on évoquait la victoire de la Coupe du Monde de Rugby de l’Afrique du Sud. Pour les cinéphiles il est inutile de rappeler qui est Morgan Freeman qui a été choisi par des réalisateurs hollywoodiens pour incarner … Dieu. Et ce, dans deux films que vous avez sûrement vus, sinon dépêchez-vous de les voir.

Et puis, Morgan Freeman a été la vedette dans un documentaire en plusieurs épisodes consacré à l’univers, à la vie et ses mystères. A Doha, lors de la cérémonie d’ouverture Freeman a été mis en face d’un homme qui souffre d’une maladie rare, et qui le prive de l’usage de ses jambes. Freeman s’est assis sur la piste et avec le Qatari s’est engagé un dialogue exceptionnel sur la fraternité la tolérance et le respect de tous alors que, autre première, les micros diffusaient un verset du coran appelant les personnes, toutes les personnes, à se rapprocher pour mieux se connaitre et découvrir le sens de la vie. C’est ainsi que le Qatar a réussi son « miracle ».

Freeman et thème développé pour son apparition valait bien le « coup » réussi par les J.O de Londres avec feu la Reine Elisabeth et James Bond. Le miracle est d’avoir introduit somptueusement la parole divine, dans une cérémonie de Coupe du Monde. Et cela fut réalisé sans ostentation comme un fait de tous les jours. Bravo à ceux qui y ont pensé et l’on conçu.

. Bénédiction paternelle

L’actuel émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani a profité des caméras de la cérémonie d’ouverture pour montrer un signe d’enfant béni. En arabe « mardi el walidine ». Il a fait parapher un maillot du Mondial 2022, maillot qu’il a remis à son père, présent ce jour-là en tribune officielle. La tradition musulmane veut qu’on honore son père et sa mère, et celle-ci plus que son père. Ce geste de Cheikh Tamim, en dit long sur le Qatar pays qui ce soir-là, a honoré et corrigé la vision qu’ont certains de l’Islam.

. Le grain de sable

C’est plutôt une image ratée alors qu’elle se voulait sensationnelle. Le chef d’Etat de l’Algérie invité à Doha est parti au vestiaire se faire interroger comme un footballeur en mixed zone pour dire que le Qatar avait fait honneur aux Arabes. Cette platitude conventionnelle aurait pu se faire ailleurs, dans un lieu plus approprié pour un chef d’Etat. Mais peut être que Tebboune a voulu se faire voir. Il a été servi au-delà de ses espérances tant les réseaux ont trouvé son opportunisme dérangeant. Tant pis pour lui ça lui apprendra à mettre son grain de sel partout même dans les choses qui ne le concernent pas.