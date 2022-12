Mondial 2022. Ce sera un Maroc-Portugal en 1/4 de finale

Les Lions de l’Atlas connaissent leur adversaire en 1/4 de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022.

C’est une rencontre qui évoque l’épopée de l’équipe du Maroc au Mondial Mexico 86, lorsque les amis de Zaki Badou ont battu le Portugal avec ses stars Paolo Futre, Antonio Sousa et Carlos Manuel par le score net de 3 buts à 1. Grâce à cette victoire historique, les Lions de l’Atlas ont occupé la 1ère place d’un groupe relevé (Angleterre, Pologne et Portugal) avec 5 points et se sont qualifiés en 1/8 de finale pour la première fois au niveau continental et arabe.