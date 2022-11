Mondial 2022 : Enorme surprise, l’Arabie saoudite triomphe face à l’Argentine

Historique. La sélection d’Hervé Renard a pris le dessus de l’Argentine de Lionel Messi. Les Verts ont remporté la rencontre par 2 buts à 1 et ont empoché les trois points pour prendre ainsi provisoirement le lead du groupe C.

Les Argentins qui ont vu refuser deux buts après révision du VAR, pour motif d’hors-jeu, ont inscrit un but sur pénalty (après consultation du VAR), transformé par le capitaine Lionel Messi, à la 10è minute. Les Verts ont montré une forte résistance neutralisant toutes les occasions de leur adversaire et ont parvenu à égaliser grâce à un but de Saleh Shehri, puis avant que l’équipe argentine ne le saisisse, Salem Al Doussary double la mise pour son équipe avec un but splendide, à cinq minutes d’intervalle.

Grâce à cette victoire, l’Arabie saoudite est première au classement de son groupe C en attendant le match Pologne – Mexique prévu à 17h heure locale.

Voici la suite du programme de ce mardi 22 novembre :