Mondial 2022. France-Maroc : Regragui compte sur Hakimi pour neutraliser Mbappé

Mais pour Walid Regragui, qui s’est montré confiant quant au rétablissement de ses joueurs-clé blessés, affirme que les Bleus ne sont pas invincibles et les Lions vont entrer dans ce match pour gagner, comme ils ont pu faire face à d’autres grosses pointures (Belgique, Espagne, Portugal), avec le même esprit combatif dont ils ont fait montre depuis le début de la compétition. Il a par ailleurs assuré qu’il y a de fortes chances que Romain Saïss, Achraf Hakimi et Naef Aguerd se remettent de leurs blessures avant le match contre la France. Dans le cas contraire, le sélectionneur national a assuré qu’il a la recette pour palier les absences éventuelles. Les nouveaux joueurs, qui ont pris part à la rencontre face au Portugal, ont montré un très bon niveau et qu’ils sont capables de combler le vide dû aux blessures. Regragui compte aussi sur les joueurs qui évoluent en France avec certains éléments de l’équipe de France, ainsi que Hakimi qui connait bien son coéquipier au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé.

Pour sa part, le capitaine de l’équipe du Maroc Ghanem Saïss, s’est dit très fier de l’exploit réalisé par la sélection nationale qui a écrit l’histoire. « Ce que nous avons accompli est exceptionnel. C’est un exploit qui restera gravé à jamais dans les mémoires. Nous voulons poursuivre cette aventure et continuer à faire rêver tous les Marocains », a-t-il relevé. Et d’ajouter que l’objectif des joueurs est de gagner tous les matchs, se félicitant du très bon niveau montré par ses coéquipiers depuis le début de la compétition.

L’équipe de France, qui cherche à conserver son titre et rééditer l’exploit de l’Italie (1934 et 1938) et du Brésil (1958 et 1962), a atteint le carré d’As en battant l’Angleterre sur le score de 2 buts à 1. Le sélectionneur français Didier Deschamps a affirmé que son équipe se prépare sérieusement et intensément au match contre le Maroc, une sélection qui a éliminé de grandes équipes comme l’Espagne, la Belgique et le Portugal. Deschamps a fait part de son estime pour l’équipe marocaine, dont la qualification pour les demi-finales est amplement méritée, insistant sur la solide défense des Lions de l’Atlas qui n’ont encaissé qu’un seul but en cinq matches. Deschamps a par ailleurs exprimé son soucis pour deux potentielles absences pesantes.

En effet, les Coqs ont effectué leur entraînement de groupe, lundi, sans le duo, Aurélien Tchouaméni, et Dayot Upamecano, rapporte L’Equipe. Le journal a révélé que Tchouaméni, souffrait d’une ecchymose au muscle du mollet et n’effectuait qu’un programme de traitement pour se remettre de la douleur. Quant à Upamecano, il souffre d’un mal de gorge, sachant qu’il est un pilier de la défense française aux côtés de son coéquipier Raphael Varane, le joueur de Manchester United. Néanmoins, « il n’y a aucune inquiétude quant à l’état de préparation du duo, Choameni et Upamecano, à moins de 48 heures du match contre les Lions de l’Atlas. » La rencontre de mercredi entre le Maroc et la France sera la première entre les deux équipes en Coupe du monde. Les deux sélections ont déjà disputé cinq matchs amicaux entre 1988 et 2007. (4 victoires, pour la France dont une par tirs au but, et un match nul).

Les dernières confrontations entre la France et le Maroc :

1988 : France 2-1 Maroc

1998 : Maroc 2-2 (6-5 tab) France

1999 : France 1-0 Maroc

2000 : Maroc 1-5 France

Maroc 1-5 France 2007 : France 2-2 Maroc