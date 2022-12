Mondial 2022. Une qualification historique et héroïque du Maroc face à la Roja [Vidéo]

Les Lions de l’Atlas ont pris le dessus sur les Matadors ce mardi 6 décembre en huitièmes de finale du Mondial 2022, dans une séance de tirs au but où trois Espagnols ont manqué leurs tentatives. Seul représentant non européen ni sud-américain en quarts, le Maroc affrontera le vainqueur du dernier huitième entre le Portugal et la Suisse (20h00) .

Les Espagnols ont d’entrée de jeu exercé une forte pression sur le camp marocain dominant au niveau de la possession, mais la défense soudée des Aguerd, Saiss et Amrabet parvenait à subtilisait la balle. A la 32è minute, Mazraoui envoie un boulet de canon repoussé par le gardien espagnol.

Les Lions de l’Atlas vont réussir à se libérer de l’emprise de leurs adversaires qu’ils feront trembler dans les dix dernières minutes du premier mi-temps. Les Marocains ont en effet raté deux occasions réelles d’inscrire, mais l’exécution manquait de précision.

A la 65è minute, Abde Ezzalzouli remplace Soufiane Boufal et huit minutes avant la fin Walid opère un changement collectif substituant Boufal, Mazraoui et Amellah par Chddira, Attiat Allah et Sabiri pour redonner à sa formation de la fraicheur physique. Quant à Jawad El Yamiq, il a remplacé Naef Aguerd, souffrant d’une crampe n’a pas pu poursuivre le match.

A la 94è minute, Walid Cheddira rate une occasion en or après avoir reçu une passe millimétrée d’Amrabet, il se retrouve face au gardien mais a trop tardé et ainsi loupé son tir. Le même joueur va rater deux autres occasions plus nettes à la 104è et 114è minute. Les Espagnols vont multiplier les attaques contre le camp marocain et ont été tout près de concrétiser à plusieurs reprises.