Mondial 2022. La FIFA change le format des barrages

La Fifa vient fraîchement d’annoncer un changement important dans le cadre des barrages intercontinentaux qui détermineront les derniers qualifiés pour la Coupe du monde 2022. Elle déterminera également ce 26 novembre les affiches des barrages de la Zone Europe, avec l’Italie et le Portugal en vedette, ainsi que ceux de la Zone Afrique, qui concerneront des équipes phares du continent, à savoir l’Algérie, l’Egypte, le Cameroun, le Maroc, le Sénégal…

Le 26 novembre demeure une date capitale ayant trait à la Coupe du monde 2022. C’est en effet à cette date que seront connues les affiches des barrages de la Zone Europe, avec l’Italie et le Portugal en vedette, ainsi que ceux de la Zone Afrique, qui concerneront des équipes phares du continent, à savoir l’Algérie, l’Egypte, le Cameroun, le Maroc, le Sénégal…

Lire aussi | Département des Sports: un budget prévisionnel de plus de 2 milliards de dirhams en 2022

Justement la Fifa a annoncé un changement pour ces barrages intercontinentaux. Au lieu de se dérouler en aller-retour, ils se joueront sur un seul match et sur terrain neutre. Une mesure qui a été prise, selon la Fifa, en raison du calendrier bouleversé par la crise sanitaire. A cause du retard pris dans les éliminatoires, le cinquième de la Zone Asie ne sera connu qu’en juin. Ce qui ne laisse plus qu’une seule date pour disputer les barrages intercontinentaux.

Lire aussi | Air Arabia Maroc lance un vol direct Fès-Istanbul

Ainsi, le tirage au sort de la Coupe du monde est programmé pour le 1er avril prochain. A cette date, on ne connaîtra donc que 30 qualifiés sur les 32 équipes qui participeront au Mondial au Qatar.