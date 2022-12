Mondial 2022. La presse française : « c’est une équipe européenne qui affrontera l’équipe de « France », mercredi »

Cherche-t-on à préparer une excuse en cas de défaite des Bleus ? Plutôt que de se moquer de l’équipe marocaine dont les éléments sont tous marocains, pensent marocain, mangent marocain, se comportent en marocains (la majorité ont reçu leurs parents sur la pelouse, après les rencontres, fiers d’eux tels qu’ils sont, vêtus d’habits traditionnels, en voile et djellaba et ont embrassé leur main et leur tête. Aussi, ils jouent au style marocain dont la tradition remonte à plus de 80 ans, avec de nombreuses stars marocaines ayant participé à la gloire de clubs français et même de la sélection des Bleus. Les éléments de l’équipe du Maroc sont donc bien des Lions de l’Atlas, tous sans exception. « L’équipe de France », elle, est composée à plus de 90% d’un mix de nationalités étrangères, principalement d’origines africaines.

La majorité de ces joueurs ont fui avec leurs familles les malheurs d’un continent qui fut durant plus d’un siècle paralysé par la disgrâce et la persécution du colonisateur européen, principalement français. Demeurés inertes longtemps après une indépendance camouflée, ces pays ont vu, impuissants, leurs enfants et petits enfants prendre eux aussi le risque périlleux de l’immigration clandestine pour s’installer en France, entre autres.

L’équipe de France compte deux joueurs de nationalité française dans sa liste des « Coqs » en compétition dans cette Coupe du monde au Qatar, à savoir Benjamin Pavard et Florian Thauvin, et 22 joueurs naturalisés. Hugo Lloris est d’un père d’origine catalane, Alphonse Areola, ainsi que son compatriote Steve Mandanda sont de parents philippins, Prisnel Kimpembé est d’un père d’origine congolais et d’une mère d’origine haïtienne, Raphael Varane a un père originaire de l’île de la Martinique au nord du Venezuela, Ibrahima Konaté est d’origine malienne, Jules Condé est d’un père béninois, William Saliba d’un père libanais et d’une mère camerounaise, Lucas et Teo Hernandez d’une mère espagnole, Dayot Upamecano de Guinée-Bissau, Eduardo Camavinga d’Angola, Youssouf Fofana de Côte d’Ivoire, Mathieu Guendouzi de père marocain, Aurélien Tchoaméni est d’origine camerounaise, Kingsley Coman de Guadeloupe, Antoine Griezmann de père portugais, Olivier Giroud d’origine italienne, Kylian Mbappé est d’un père camerounais et d’une mère algérienne, Osman Dembélé est d’un père malien et d’une mère sénégalo-mauritanienne, Christopher Ngungu d’origine congolaise, Adrien Rabiot d’origine algérienne, Jordan Verito d’une mère norvégienne. Même l’entraîneur Didier Deschamps est un Basque, dont les racines sont espagnoles.

A trop regarder la bosse du dromadaire on en oublie être un chameau.