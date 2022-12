Mondial 2022. L’Argentine championne du monde

Enfin, Lionel Messi parvient à remporter le sacre qui manquait à son fabuleux palmarès. Après y avoir échoué en quatre participations au Mondial, la Pulga et l’Albi-Celeste ont remporté la précieuse « Copa del Mundo », suite à leur victoire difficile face à la France aux tirs au but 4 à 2 (3-3 après prolongations), dimanche à Doha en finale du Mondial (Qatar-2022).

Messi a ouvert le score du point de penalty (23è), alors qu’Angel Di Maria a doublé la mise à la 36e minute après une belle passe décisive de Messi. En deuxième mi-temps, les Bleus sont revenus dans le score (2-2). Kylian Mbappé a réduit l’écart pour les Bleus (80è, s.p.), puis égalisé à la 81è minute. Les deux sélections n’ont pas pu se départager au terme du temps réglementaire (2-2). Durant les prolongations, Messi a redonné l’avantage à l’Albiceleste (109è), mais Mbappé a remis les pendules à l’heure à la 118è minute.

Lionel Messi a tenté sans succès en quatre participations à la Coupe du monde de réitérer l’exploit de ses aïeuls Kempes (1978) et feu Maradona (1986). Finaliste en (2014 – Allemagne), il a été éliminé en quart de finale (2006) et (2010) et en huitième de finale (2018). Il lui a fallu attendre une cinquième participation pour parvenir enfin à réussir là où ses pairs Ronaldo et Neymar ont échoué pour leur dernière chance à la grand-messe footballistique.