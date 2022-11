Vidéo. Mondial 2022 : Le cœur des Marocains bat pour ses Lions face à la Croatie de Modric

Porte bonheur pour les Marocains, le mercredi, rappelons-nous l’épopée de Mexico, est un jour de gloire des Lions de l’Atlas qui, un certain mercredi 11 juin 1986 avaient écrasé le Portugal de Paulo Futre (3-1), alors récent vainqueur de l’imbattable Mannschaft qui plus est dans ses bases, à Stuttgart, en match qualificatif pour le Mondial de la même année.

Lire aussi | Mondial 2022 : Enorme surprise, l’Arabie saoudite triomphe face à l’Argentine

Ce mercredi 23 novembre serait-il donc un jour de chance pour l’équipe nationale ? Et pourquoi pas ? Qui aurait cru voir l’Arabie saoudite malmener l’ogre argentin avec son Messi et le vaincre par 2 buts à 1. Il faut dire que le mythe des super grandes équipes est révolu. Preuve en est l’Italie, quadruple championne du Monde (1934, 1938, 1982 et 2006) est aux abonnés absente aujourd’hui au Qatar. Aussi la majorité des Marocains croient-ils en la capacité des poulains de Walid Regragui, menés par un Hakimi des grands jours, à tenir tête à la Croatie, finaliste de l‘édition russe du Mondial 2018 et même la vaincre. En tout cas, les Marocains sont tous unanimes sur la qualité du groupe dont dispose coach Walid Regragui. En effet, c’est l’une des meilleures sélections de l’histoire du football national, qui comptent des joueurs évoluant dans les meilleurs championnats européens, tel que Achraf Hakimi (PSG), Nouçair Mazraoui (Bayern Munich), Hakim Ziyech (Chelsea), Sofiane Boufal (Angers), Abdessamad Ezzalzouli (Osasuna), Zakaria Aboukhlal (Toulouse), Ilyas Cahiir (Queens Park Rangers), Yassine Bounou, Youssef En-Nesyri et Mounir Heddadi (FC Séville)…

Pour sa 6ème participation à une coupe du monde, après 1970 et 1986 au Mexique, 1994 aux Etats-Unis, 1998 en France et 2018 en Russie, le Onze national n’est pas arrivé au Qatar pour jouer le rôle de figurant, trois petits tour et puis s’en va. « Non, pas question », assurent Hakimi et co, « nous sommes là avec l’intention d’aller plus loin, tout comme le souhaitent ses coéquipiers au PSG, Mbappé, Messi et Neymar.

Lire aussi | Mondial 2022 : Quand le football s’invite dans les écoles

Confortés par leurs bonnes prestations lors des matchs amicaux, notamment contre le Chili, le Paraguay, la Géorgie, les amis de Hakimi sont déterminés à poursuivre sur leur lancée au Mondial et aller le plus loin possible dans cette grand-mess footballistique, organisée pour la première fois dans un pays arabe.

En préparation à ce match difficile contre une équipe croate très offensive, la sélection marocaine poursuit ses entraînements en présence de tous les joueurs au stade Abdullah bin Khalifa, qui atteste des succès de Walid Regragui du temps où il était entraineur du club qatari d’Al-Duhail. Pour rappel, le tirage au sort du Mondial 2022 a placé le Maroc dans le groupe F aux côtés de la Croatie, vice-championne du monde en titre, la Belgique, troisième du Mondial 2018 en Russie, et le Canada, premier pays qualifié dans la Zone Concacaf, devant le Mexique et les Etats-Unis.

Voici le programme du mercredi 23 novembre :

Ci-après les résultats et classement des groupes C et D à l’issue des matches joués mardi 22 novembre :

Groupe C (1er tour) :

Mexique – Pologne 0 – 0

Argentine – Arabie saoudite 1 – 2



Classement:

1. Arabie saoudite 3

2. Mexique 1

Pologne 1

4. Argentine 0

Groupe D (1er tour)

France – Australie 4 – 1

Danemark – Tunisie 0 – 0



Classement:

1. France 3

2. Danemark 1

Tunisie 1

4. Australie 0