Mondial 2022. Le Maroc à son deuxième rendez-vous avec l’histoire

Les yeux du monde, mais surtout des frères arabes et africains et plus encore des Marocains, seront rivés cet après-midi – jaloux et mauvaises âmes sensibles s’abstenir – vers Maroc-Canada, une rencontre décisive pour la formation de Walid Regaragui, prévue à 16h au stade Al Thumama à Doha.

Si ce match est sans enjeux pour les Canadiens déjà disqualifiés, il constitue pour les Lions de l’Atlas un rendez-vous avec l’histoire puisqu’ils seront qualifiés en 1/8 de finale de cette édition de la Coupe du Monde, en cas de victoire, sans devoir attendre le résultat de l’autre rencontre du groupe F qui devra opposer, à la même heure, la Belgique 3è avec 3 points (-1) et la Croatie 1ère avec 4 points (+3), (Le Maroc 2è avec 4 points (+2)). Dans le cas d’un score nul, les Lions passeront au prochain tour en cas de victoire de la Belgique.