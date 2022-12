Mondial 2022. Le Maroc glorieux en demi-finale

Plus rien ne peut arrêter les Lions de l’Atlas suite à leur victoire méritée sur le Portugal de Ronaldo, après avoir éliminé l’Espagne, la Belgique et le Canada et tenu tête à la Croatie, tombeuse de la fabuleuse Seleçao de Neymar. Ils sont à un pas du podium, avec trois des plus grandes sélections nationales de football au monde. Ils l’ont dit d’une même voix : « Nous ne sommes pas au Qatar pour la figuration ». Aujourd’hui, ils l’ont encore confirmé. Le but de la victoire a été une réalisation de Youssef En-Nsyri à la 42è minute d’une superbe frappe de tête.

Malgré l’entrée de Ronaldo en deuxième mi-temps, les Portugais n’ont pas pu revenir dans le score grâce en grande partie à un excellent gardien, le magnifique, l’unique Yassine Bounou.

Le 10 décembre, une date pour l’histoire, gravée en chiffres et en lettres d’or. Une montée d’adrénaline s’éprend des Marocains, mais aussi des Africains et des Arabes, partout dans le monde. Le monde est en transe à la limite de la folie. Le Maroc a battu le Portugal et s’est offert une place au dernier carré, aux côtés des seigneurs du football. Le Maroc force le respect et peut s’enorgueillir d’avoir des Lions aussi courageux, magnifiques et redoutables qui ont prouvé au monde entier qu’ils méritent leur place au carré d’As, au même niveau que l’Argentine de Messi, la Croatie de Modric et le vainqueur ce soir de ce qui va être un choc des titans entre la France de Mbappé et l’Angleterre de Hurry Cane.

Le Maroc sera donc encore une fois au rendez-vous de la gloire en demie finale où il sera opposé soit à la France qui cherche à conserver le titre ou à l’Angleterre qui attend cette chance depuis 1966, date de son unique titre de Coupe du monde.