Mondial 2022. Le Maroc hérite d’un groupe F très relevé avec la Belgique, 3e du dernier Mondial, et la Croatie, vice-championne du monde en titre

Au terme du tirage au sort effectué, vendredi 1 er avril, au Palais des congrès de Doha, le Maroc hérite d’un groupe F très relevé avec la Belgique, troisième du dernier Mondial, et la Croatie, vice-championne du monde en titre. Sans oublier le Canada, sur la pente ascendante et première nation qualifiée en Zone Concacaf.

Au micro de beIN Sports, Vahid Halilhodzic, sélectionneur du Maroc, a indiqué qu’il veut créer l' »exploit » avec les Lions de l’Atlas. « C’est un tirage très difficile avec les vice-champions du monde, la Belgique troisième et la meilleure équipe d’Amérique du nord. De toute façon, il n’y a pas de petite équipe. Au Brésil (en 2014, NDLR), avec l’Algérie on avait failli faire un exploit énorme contre l’Allemagne donc je vais essayer de faire la même chose avec le Maroc. Tout est possible, il faut y croire. Ce sont de grandes équipes avec des joueurs d’exception. Il faudra bien se préparer. C’est une Coupe du monde différente des autres. Mais je pense que les Qataris organiseront une grande Coupe du monde avec un grand spectacle pour tout le monde. On est tous impatients. », dit-il.

Les Lions de l’Atlas ont été versés dans le groupe F et entreront en compétition le mercredi 23 novembre contre la Croatie. Le Mondial réunira 32 équipes réparties en huit groupes de quatre. Les deux premiers de chaque groupe avanceront au tour suivant.

Vingt-neuf participants au Mondial sont connus. Les trois derniers tickets seront attribués lors des deux barrages intercontinentaux et du dernier barrage européen.

La composition des groupes :

Groupe A: Qatar, Equateur, Sénégal, Pays-Bas

Groupe B: Angleterre, Iran, États-Unis, Pays de Galles ou Ukraine ou Écosse

Groupe C: Argentine, Arabie Saoudite, Mexique, Pologne

Groupe D: France, Pérou ou Émirats Arabes Unis ou Australie, Danemark, Tunisie

Groupe E: Espagne, Nouvelle-Zélande ou Costa Rica, Allemagne, Japon

Groupe F: Belgique, Canada, Maroc, Croatie

Groupe G: Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun

Groupe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud