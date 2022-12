Mondial 2022. Le Maroc quatrième après une petite défaite face à la Croatie

L’équipe nationale a fait encore une fois un grand match face au vice-champion de l’édition précédente de la Coupe du monde, malgré les nombreuses blessures contractées par la majorité de l’effectif de Walid Regragui et l’absence de trois cadres de la défense de l’équipe, Marouane Saiss, Nouçair Mazraoui et Naef Aguerd.

Les Lions de l’Atlas se sont inclinés face à la Croatie par 2 buts à 1, dans un match très serré où l’équipe européenne a soufflé le chaud et le froid pour maintenir l’avance d’un but face à la forte pression qu’ont exercé sur leur camp les amis de Hakimi.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Achraf Dari (9e) pour le Maroc et Gvardiol (07e) et Orsic (42e) pour la Croatie. Une petite défaite donc qui n’empêche pas de dire que le Maroc a réalisé un exploit inédit, étant la première équipe africaine et arabe à atteindre ce stade de la compétition dans une Coupe du Monde.

En jouant sans complexe face à un gros calibre européen, les Marocains ont prouvé une fois de plus leur haut niveau et ont aussi levé plus haut la barre de l’ambition des sélections africaines et arabes pour les prochaines éditions.

La finale du Mondial 2022 opposera, dimanche 18 décembre, la France à l’Argentine.