Mondial 2022 : Le Maroc s’incline face à la France en demi-finale (2-0)

L’équipe nationale s’est inclinée face à la France, championne en titre, par 2 buts à 0 en demi-finale de la Coupe du monde Qatar 2022, mercredi au stade Al Bayt. Les Lions joueront contre la Croatie samedi 19 décembre dans un match de classement.

Ils ont pourtant présenté un très beau jeu contre le principal favori de la compétition. Les poulains de Walid Regragui ont été nettement meilleurs surtout en deuxième mi-temps et ont créé beaucoup plus d’occasions face à une équipe des Bleus qui s’est contentée de défendre. Les deux buts ont été inscrits par Théo Hernandez à la 5è minute et Randal Kolo Muani à la 79è minute.