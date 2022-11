Mondial 2022. Le Maroc tient en échec les vice-champions du monde croates [Vidéo]

En face, le Maroc a été solide et a eu quelques opportunités, dans un match parfois rugueux mais qui n’a occasionné qu’un seul carton jaune. En première période, ce sont les Lions de l’Atlas qui se sont procurés le plus d’opportunités, devant un public largement acquis à leur cause.

Le latéral droit du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi s’est montré à son avantage, usant de sa vitesse pour déborder sur son aile, adresser des centres dangereux, et même forcer Dominik Livakovic à un arrêt après une frappe (65ème). À l’inverse, son compère de l’aile droite, Hakim Ziyech, a été maladroit. Le joueur de Chelsea effectuait son retour en sélection après une année d’absence à cause d’une brouille avec l’ancien sélectionneur Vahid Halilhodzic. Après ce match nul, le Maroc affrontera la Belgique, le 27 novembre à 14h00, puis le Canada le 1er décembre à 16h00.

Les supporters marocains et arabes tous ensemble soutiennent les Lions de l’Atlas.

La suite du programme d’aujourd’hui mercredi 23 novembre :