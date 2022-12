Mondial 2022. Le Maroc, vedette de la compétition, a la meilleure défense

L’exploit inédit de l’équipe nationale a surpris le monde entier, mais au Maroc nombreux sont ceux qui le voyait venir. On sentait la différence ; une défense solide menée par le rock Romain Saïss et mise en confiance par Bounou un gardien parmi les meilleurs au monde si ce n’est le meilleur, avec les Aguerd, Hakimi et Mazraoui agguéris. Mais ce qui donne plus d’opacité à cette défense c’est la prédisposition quasi permanente des autres joueurs aux postes d’attaque et de milieu, à commencer par Amrabet, en passant par Boufal, Ounahi, jusqu’à Ziyech et En-Nsyri, qui viennent prêter main forte à leurs coéquipiers de la dernière ligne pour écarter le danger à chaque fois qu’il se présente.

Ets si aujourd’hui de nombreux cadres semblent être au bout du rouleau après les efforts gigantesques fournis lors des cinq derniers matches et des blessures contractées, au point que quelques éléments sont incertains pour la rencontre France-Maroc, en demi-finale, prévue ce mercredi, coach Walid Regragui demeure serein, confiant en sa réserve de qualité capable de prendre le relais : El Yamiq, Attiat Allah, Banoun… sont prêts à prendre le relais et assurer à tout moment.

Ainsi, cette défense remarquable y est pour beaucoup dans ce positionnement de l’équipe nationale en tant que fort prétendant au titre. Le portier du onze marocain a en effet réalisé quatre clean sheets en cinq matches jusqu’à présent. Ce qui est plus impressionnant, c’est que les Lions de l’Atlas ont réalisé 9 clean sheets lors de leurs 10 derniers matches. La dernière équipe à avoir marqué un but contre Bounou a été le Canada lors du dernier match de la phase de groupes. Et c’était Nayef Aguerd, qui a marqué un but contre son camp après avoir dévié un tir à ras le sol exécuté par Sam Akadugbé. Score final : 2-1 en faveur du Maroc.

La défense marocaine avait déjà réalisé des prouesses. Les amis de Bounou sont arrivés au Qatar sans encaisser le moindre but en cinq matchs toutes compétitions confondues et ils ont entamé la phase de groupes par un nul blanc contre la Croatie. Les Lions de l’Atlas allaient ensuite choquer le monde en venant à bout de la Belgique (2-0) lors de la deuxième journée du Groupe F. Ce résultat les a situés en bonne position pour s’assurer une place en huitièmes de finale, toutefois avec l’obligation de terminer sur un résultat positif lors de leur dernier match. Le Maroc a réussi ce défis en battant le Canada (2-1), mais il a concédé son premier but après sept matchs.

Avec un capital confiance ainsi boosté, les Lions de l’Atlas ont tenu en échec l’Espagne en quart de finale (0-0) après 120 minutes de jeu et l’ont vaincue aux tirs au but pour assurer leur place au tour suivant. Ils vont s’offrir ensuite le Portugal (1-0) pour poursuivre l’épopée et surtout toujours avec un seul but encaissé, à 90 minutes de la finale. Ce mercredi, le Maroc a un autre rendez-vous avec l’histoire, lors de sa demi-finale contre la France, championne en titre. Bounou et Co vont-ils maintenir leur sheet clean ? C’est ce que le monde est empressé de voir, ce mercredi 14 décembre.

MEILLEURE DÉFENSE

Maroc : 1 but encaissé

Angleterre : 2 buts encaissés

Brésil : 2 buts encaissés

Croatie : 2 buts encaissés

Pays-Bas : 2 buts encaissés

Argentine : 3 buts encaissés

France : 4 buts encaissés

Portugal : 5 buts encaissés

MEILLEURE ATTAQUE

Angleterre : 12 buts marqués

Portugal : 12 buts marqués

France : 9 buts marqués

Pays-Bas : 8 buts marqués

Brésil : 7 buts marqués

Argentine : 7 buts marqués

Croatie : 5 buts marqués

Maroc : 4 buts marqués