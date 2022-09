Mondial 2022. Les détails du dispositif exceptionnel de transport pour les supporters marocains

C’est un dispositif déployé par le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et Royal Air Maroc (RAM). Dans le détail, ce mécanisme prévoit notamment un programme de vols vers Doha du 20 novembre au 04 décembre (premier tour) et des billets proposés au prix fixe de 5000 DH TTC (aller et retour). « En vertu de ce dispositif, la compagnie nationale mobilisera des vols pendant la période du premier tour qui se déroulera du 20 novembre au 04 décembre prochains, pour permettre aux supporters d’accompagner les Lions de l’Atlas au Qatar. Outre ses vols réguliers quotidiens et directs reliant Casablanca et Doha, la RAM injectera, pendant cette période, plusieurs vols supplémentaires directs d’une capacité totale de 3.000 sièges au prix fixe subventionné de 5.000 DH TTC (aller et retour) en classe économique », détaille-t-on.

Notons que l’offre, destinée exclusivement aux détenteurs de billets d’accès aux matchs, sera proposée à la vente dans les prochains jours, à travers les agences commerciales de Royal Air Maroc. Force est de souligner que ce dispositif a fait l’objet d’une convention de partenariat signée le 29 septembre à Rabat par Chakib Benmoussa, ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Fouzi Lekjaa, président de la FRMF et Abdelhamid Addou, PDG de la RAM. Selon Chakib Benmoussa, le ministère accordera, en vertu de cette convention, une subvention à la FRMF et à la RAM pour revoir à la hausse le nombre de vols à destination du Qatar et fixer le prix du billet à 5000 DH (aller-retour) pour les supporters de la sélection du Maroc. Il a aussi souligné que cette convention permettra de simplifier le déplacement et les démarches pour enregistrer le plus grand nombre de supporters et assurer une présence importante du public lors des rencontres du Onze national et ce, grâce à des vols quotidiens et des vols spéciaux pour les matches de l’équipe du Maroc.

Pour sa part, Abdelhamid Addou a fait observer que la RAM proposera une offre permettant aux supporters marocains d’assister aux trois premières rencontres des Lions de l’Atlas au titre du premier tour du Mondial, du 20 novembre au 04 décembre. Et de son côté, Fouzi Lekjaa a indiqué que le public marocain se déplace par milliers pour apporter son soutien aux sélections et clubs nationaux, rappelant le déplacement réussi des Marocains lors du dernier Mondial organisé en Russie. Pour rappel, la Coupe du monde de football est prévue au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022.