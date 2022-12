Mondial 2022. Les Lions de l’Atlas face aux Matadors espagnols en 1/8è

Ce sera finalement Maroc-Espagne en huitième de finale de cette Coupe du Monde 2022. La Roja de Luis Enriqué, champion du monde au Mondial Afrique du Sud 2010, va croiser le fer avec les Lions de l’Atlas qui gagnent en maturité match après match, sous la bonne supervision de Walid Regragui. Les deux sélections se retrouvent pour la deuxième fois consécutive en Coupe du monde après leur confrontation en phase de groupes, en 2018, dans un match qui s’est soldé par un nul (2-2) sous la direction du Français Hervé Renard.

Aujourd’hui, au terme de la phase de groupes, on saura les deux autres qualifiés des groupes G et H, dont le Brésil et le Portugal ont déjà assuré leur passage au second tour. Le Ghana et le Cameroun, qui conservent leurs chances de se qualifier, vont être opposés respectivement à l’Uruguay et le Brésil, tandis que la République de Corée jouera contre le Portugal et la Serbie sera face à la Suisse.

Programme du 2 décembre 2022 :

Voici par ailleurs le point des groupes E et F du 1er tour du Mondial 2022 de football à l’issue des matches joués jeudi 1er décembre :

Groupe E :

Costa Rica – Allemagne 2 – 4

Japon – Espagne 2 – 1

Déjà joués :

Espagne – Costa Rica 7 – 0

Allemagne – Japon 1 – 2

Espagne – Allemagne 1 – 1

Japon – Costa Rica 0 – 1

Classement :

1. Japon 6 QUALIFIE

2. Espagne 4 (+6) QUALIFIE

3. Allemagne 4 (+1)

4. Costa Rica 3

Groupe F :

Canada – Maroc 1 – 2

Croatie – Belgique 0 – 0

Classement :

1. Maroc 7 QUALIFIE

2. Croatie 5 QUALIFIE

3. Belgique 4

4. Canada 0

Déjà joués :

Belgique – Canada 1 – 0

Maroc – Croatie 0 – 0

Croatie – Canada 4 – 1

Belgique – Maroc 0 – 2

Calendrier des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2022 :

03.12.2022 – 16:00

Khalifa International Stadium Pays-Bas vs États-Unis

03.12.2022 – 20:00

Ahmad bin Ali Stadium Argentine vs Australie

04.12.2022 – 16:00

al-Thumama Stadium France vs Pologne

04.12.2022 – 20:00

Al-Bayt Stadium Angleterre vs Sénégal

05.12.2022 – 16:00

al-Janoub Stadium Japon vs Croatie

05.12.2022 – 20:00

Stade 97 Vainqueur Gr. G vs 2ème gr. H

06.12.2022 – 16:00

Education City Stadium Maroc vs Espagne

06.12.2022 – 20:00

Lusail Stadium Vainqueur gr. H vs 2ème gr. G

Equipes qualifiées pour les 1/8è de finale :