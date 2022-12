Mondial 2022. L’exploit des Lions de l’Atlas doit beaucoup à l’Académie Mohammed VI de football [Vidéo]

Evoquant un autre ingrédient de la « success-story » marocaine, à savoir les infrastructures sportives de pointe, le Wall Street Journal relève que le Royaume a fait preuve de détermination pour construire un « réseau de formation des jeunes » qui rivalise avec les grandes nations du football mondial.

En 2009, le Maroc a inauguré l’Académie Mohammed VI de Football près de Rabat qui « est devenue l’une des principaux pourvoyeurs de talents en dehors de l’Europe”, indique le journal précisant que quatre membres de la sélection marocaine actuelle ont été formés cette académie, en l’occurrence l’attaquant Youssef En-Nesyri, le milieu de terrain Azzedine Ounahi, le défenseur Nayef Aguerd et le gardien Reda Tagnaouiti. Et de conclure que la FIFA a qualifié cet édifice de « l’une des académies sportives les plus grandes et les plus performantes au monde ».

En réaction à la qualification des Lions de l’Atlas en demi-finale aux dépens du Portugal, le magazine français Le Point a souligné que cette victoire « ne doit rien au hasard », car il s’agit d’une “politique maison” qui a été mise en place “pour placer le foot sur un piédestal », ajoutant que le somptueux centre de formation (Académie Mohammed VI) n’a rien à envier à celui de Clairefontaine (en France).

Laguinee.info abonde dans le même sens. L’exploit des Lions de l’Atlas, en tant que première équipe africaine à atteindre les demi-finales d’une coupe du monde, est « la résultante d’un colosse investissement du Maroc par le biais de l’Académie Mohammed VI de football », écrit le journal guinéen.

« L’Académie Mohammed VI est la clé du succès de la sélection marocaine au Mondial Qatar 2022 », confirme pour sa part la Fédération internationale de football (FIFA). L’instance dirigeante du football mondial indique que « SM le Roi Mohammed VI a lancé plusieurs projets de développement dans différents domaines, dont l’académie Mohammed VI de football, qui vise à découvrir des talents dans différentes régions du Maroc, les développer, et faciliter leur transfert vers des clubs européens ». Elle fait observer que le trio formé d’Azzedine Ounahi, Youssef En-Nesyri et Nayef Aguerd, issus de l’académie, sont aujourd’hui les stars les plus en vue de l’équipe nationale marocaine.

Construite avec un budget de 15 millions de dollars, l’Académie a été ouverte en 2009. Elle a été implantée à Sala Al Jadida, sur une superficie d’environ 18 hectares, comprenant plusieurs installations sportives, sanitaires, d’enseignement et des terrains de football, ajoute la même source précisant que l’Académie allie sport et études, soit le même modèle adopté par les écoles de formation de jeunes en Europe.