Mondial 2022. L’exploit historique des Lions de l’Atlas, la plus belle campagne de la destination Maroc !

L’image du Maroc a brillé de mille feux dans le monde grâce à ses Lions qui se sont battu corps et âme pour écarter de grosses pointures du football mondial et parvenir au carré d’or de la compétition. Une position qui vaut pour le Maroc une prime de 25 millions de dollars en cas de défaite samedi face à la Croatie (4ème place) et 27 millions en cas de victoire (3ème place).

La qualification du Maroc en demi-finale, une première pour les sélections africaine et arabe, a fait rayonner les couleurs du Royaume et a constitué la plus belle campagne de communication pour le pays, en tant que destination touristique riche de plusieurs atouts, notamment sportifs. Un exploit qui a retentit dans les médias du monde entier mais aussi sur la toile, en s’affichant parmi les tendances et sur des publications des hommes d’affaires influents.

Lire aussi | Mondial 2022. L’exploit des Lions de l’Atlas doit beaucoup à l’Académie Mohammed VI de football [Vidéo]

Selon le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, cette Coupe du Monde a suscité un intérêt sans précédent pour le Maroc, notamment dans le rang des célébrités et leaders d’opinion qui ont représenté 40% des personnes ayant positivement parlé du Maroc. Dans le même sillage, plus de 13 millions de mentions « Maroc » ont été enregistrées et plus de 130 millions d’interactions par les utilisateurs autour du contenu Maroc sur les réseaux sociaux, offrant ainsi une opportunité inédite au secteur du tourisme un moment historique de s’ouvrir à de nouveaux marchés potentiels, comme les Etats Unis, le Brésil, l’Argentine, le Moyen-Orient et l’Afrique subsaharienne.



En vue de capitaliser sur les acquis du Royaume dans le secteur touristique et tirer profit de cet engouement sans précédent envers notre pays, le ministère a mené des actions de référencement de la destination, une activation avec les principaux partenaires mondiaux, outre des efforts de promotion et de connectivité vers les marchés les plus porteurs. Pour sa part, l’Office nationale marocain du Tourisme (ONMT) a déployé une campagne principalement sur les réseaux sociaux via une création visuelle de remerciement des lions de l’Atlas, des supporters et de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), une campagne à fort impact, reprise et partagée largement par les réseaux sociaux qui se sont associés à ce message de remerciement et de fierté nationale.

Lire aussi | Mondial 2022. Regragui : « SM le Roi accorde un intérêt particulier au développement du football au Maroc »

L’ONMT s’est aussi lancé dans l’accompagnement du rayonnement de la destination Maroc à travers un plan stratégique, axé principalement sur l’activation de la campagne « Terre de Lumière » auprès des chaînes TV leaders, l’activation et la mobilisation des plus grands tour-opérateurs et compagnies aériennes au niveau européen. Il s’agit aussi de la création d’un film déployé sur les réseaux sociaux sur les marchés stratégiques qui revient sur la présence du Maroc comme terre de football et de tourisme avec un « call to action », suscitant l’intérêt du public cible pour venir découvrir et retrouver les émotions vécues en regardant le Maroc jouer. Le secteur touristique jouit aujourd’hui d’une opportunité sans précédent, celle de capitaliser sur l’image d’un Maroc ambitieux, solidaire et résilient, véhiculée par notre équipe nationale, dans la perspective de se propulser au-devant de la scène mondiale et asseoir davantage l’image touristique de la destination.