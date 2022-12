Mondial 2022. Maroc – Espagne : Les Lions pourront faire mieux qu’en Russie

Les Lions se présentent comme favoris dans cette rencontre contre une formation espagnole rajeunie, qui n’a pas été constante en phase de poules, alors que l’équipe de Walid Regragui, après avoir tenu en échec les vice-champions croates, a enchaîné avec deux victoires successives contre la Belgique et le Canada pour prendre la tête du groupe F avec 7 points et devenir aujourd’hui le seul représentant de l’Afrique dans ce mondial qatari.

Lire aussi | Cristiano Ronaldo côtoie Al Nassr après le Mondial 2022

Surfant désormais sur une série de huit matches sans défaite toutes compétitions confondues – au cours desquels ils n’ont encaissé que deux buts – les hommes de Regragui sont sur le point de devenir la première équipe marocaine à atteindre les quarts de finale, et ils pourraient également égaler l’histoire continentale, car leur séquence de quatre matchs sans défaite à la Coupe du monde ne peut être battue que par les Camerounais entre 1982 et 1990 sur toutes les nations africaines.

Lors de leur dernière confrontation en phase de groupes en Russie 2018, la Roja avait souffert pour revenir dans le match (2-2) qui avait attesté d’une légère supériorité des Marocains. Aujourd’hui donc un duel tout aussi serré devrait être au menu à 16h, à l’Education City Stadium.

Lire aussi | Mondial 2022. Les Lions de l’Atlas dernier espoir de l’Afrique et des pays arabes

Dans l’autre rencontre pour le dernier ticket au 1/4, le Portugal confronte la Suisse. Les deux formations présentent des chances égales et donc un match difficile à pronostiquer. Le Portugal avait battu les Helvètes (2-0) à Lisbonne, treize mois après leur défaite à Bâle (2-0) dans la course pour le Mondial 2018.

Brésil et Croatie au 1/4

Hier, la logique a été respectée dans les deux rencontres Brésil-République de Corée et Croatie-Japon. La Seleçao a monté d’un cran en capital confiance. Les Brésiliens, qui ont récupéré Neymar, n’ont fait qu’une bouchée des Coréens (4-1) pourtant aux rangs bien organisés et au jeu séduisant mais qui ont manqué de réalisme dans le camp adverse, certainement aussi grâce à une défense impeccable composée d’un quatuor de rêve : Militao, Thiago Silva, Marquinhos et Danilo. Le Brésil est en quart de finale avec seulement 2 buts encaissés. Il rejoint donc la Croatie tombeuse du Japon dans un duel dur que seuls les tirs au but ont pu départager les deux équipes. La Croatie doit sa qualification à son gardien Dominik Livakovic qui a brillé aux penalties (1-1, 3 t.a.b. à 1), lundi à Doha.