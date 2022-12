Mondial 2022. Maroc-France : décrocher un billet pour une place au stade Al Bayt, un vrai calvaire

Lire aussi | Le FC Barcelone lorgne Azzeddine Ounahi [Vidéo]

Après les performances successives réalisées par les Lions de l’Atlas et la forte sensation qu’ils ont créée au Maroc et dans le monde, l’envie de vivre l’événement sur place au pays des merveilles s’est multipliée et des milliers de Marocains ont décidé d’investir dans un voyage à Doha quel qu’en soit le prix. Sauf que cela devient presque impossible. Malgré la mise en place de mesures exceptionnelles par Royal Air Maroc, les candidats au voyage ne trouvent pas de billets, la demande dépassant largement l’offre, en plus du prix relativement cher pour la plupart des voyageurs. Les chanceux parmi ces derniers qui parviennent à décrocher un billet d’avion après une longue attente et beaucoup d’angoisse, se détendent dans leur siège et poussent un ouf de soulagement croyant être au bout de leurs peines. Mais, une fois arrivés à l’aéroport de Doha, ils se retrouvent face à d’autres contraintes beaucoup plus grandes. L’aéroport international de Hamad est surpeuplé, ce qui engendre des retards allant jusqu’à quatre heures d’attente.

Dès que les supporters marocains mettent les pieds à Doha, ils s’engagent dans une quête pour obtenir des tickets d’entrée au stade, et une autre pour trouver un logement. En attendant d’avoir le ticket par miracle, ils doivent parcourir les potentiels lieux de résidence où loger. S’ils ont de la chance, ils tomberaient sur des offres de logements collectifs pour réduire la charge financière, les prix d’hôtels étant excessivement chers.

D’autres voix confirment une tout autre version. « Il y a moins de difficulté qu’il y a eu pour assister au quart de finale. Plusieurs agences à travers le Maroc ont obtenu des quotas ; le site et les agences de la RAM ne sont plus les seuls moyens d’obtenir un billet. Par contre, il y a un grand souci pour le retour. On ne garantit pas le retour après le match ; il faut attendre jusqu’au 20 décembre. Cela suppose une semaine de frais supplémentaires de logement et de restauration, ce qui n’est pas dans les moyens de la plupart des supporters », confie un potentiel voyageur à Doha.