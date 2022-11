Mondial 2022 : Mbappé, Messi, Lewandowski… Les stars font leur apparition, ce mardi

Après les matches de la première journée sans surprises où la hiérarchie a été respectée, place aux chocs des titans. Kylian Mbappé et les champions du monde français, l’Argentine de Lionel Messi et la Pologne de Robert Lewandowski entrent en scène mardi à Doha. Après l’Angleterre, facile vainqueur de l’Iran (6-2), les Pays-Bas qui ont pris le dessus sur le Sénégal en fin de match (2-0) lundi et le petit nul entre les Etats-Unis et le Pays de Galles qui se sont neutralisés (1-1), lundi au stade Ahmed Bin Ali d’Al Rayyan, en match comptant pour la 1ère journée du groupe B, c’est l’heure pour Messi, septuple Ballon d’Or et favori à l’applaudimètre des supporters présents à Doha, de débuter sa quête ultime. Celle d’une Coupe du monde qui s’est toujours refusée à lui avant cette cinquième participation. Messi qui a déclaré que ce sera son dernier Mondial sera super-motivé pour réitéré l’exploit de son prédécesseur feu Maradonna. L’Albiceleste, invaincue depuis 36 matches, affronte la l’Arabie saoudite de Hervé Renard (10h00 GMT) avec dans le viseur le record de 37 matches d’invincibilité de l’Italie (2018-2021).

Messi et l’Argentine restent sur deux éliminations face au futur champion du monde: en finale en 2014 face à l’Allemagne (1-0 a.p.), puis en huitième de finale en 2018 contre la France, au terme de ce qui fut peut-être le plus beau match du Mondial russe (4-3). Les deux fois, sa performance avait laissé un goût d’inachevé.



Les Argentins du sélectionneur Lionel Scaloni endossent le costume d’immenses favoris du groupe C, devant la Pologne de Lewandowski, qu’ils affronteront en clôture du premier tour le 30 novembre à Doha. En attendant, l’équipe de « Lewy » se mesure au Mexique du gardien vétéran Guillermo Ochoa, 37 ans, mardi en fin d’après-midi (16h00 GMT).



L’avant-centre du FC Barcelone (34 ans), sacré meilleur joueur de l’année par la Fifa en 2020 et 2021 mais omis du palmarès du Ballon d’Or, a une revanche à prendre sur le destin, mais il lui faut d’abord qualifier la Pologne pour les huitièmes, où elle pourrait croiser l’un des deux premiers du groupe D, celui de la France.

Pour leur part, les Bleus sacrés en 2018 s’avancent affaiblis par les blessures et escortés par la malédiction du tenant du titre mardi soir contre l’Australie (19h00 GMT). Face aux « Socceroos », déjà leur premier adversaire en 2018, les Français nourrissent l’espoir de « créer une dynamique positive » selon la formule du capitaine Hugo Lloris.

La pression est énorme sur les épaules des Bleus, redoutable machine à gagner il y a quatre ans, enrayée par plusieurs grains de sable depuis de longues semaines. Il y a eu un Euro manqué en 2021, des derniers résultats décevants (une victoire en six matches) et une pelletée de blessés.

Au forfait des milieux Paul Pogba et N’Golo Kanté, se sont ajoutés ceux du gardien N.2 Mike Maignan, du défenseur Presnel Kimpembe, de l’actuel meilleur buteur de Bundesliga Christopher Nkunku et, surtout, du tout frais Ballon d’Or Karim Benzema, blessé samedi à l’entraînement. Le luxe de la France tient dans son réservoir de stars, surtout devant, autour de l’indéboulonnable Antoine Griezmann, de l’inusable Olivier Giroud, 36 ans, des virevoltants Ousmane Dembélé et Kingsley Coman, et du phénomène Mbappé.

Cela suffira-t-il contre l’Australie mardi, puis samedi contre le Danemark, le gros morceau qui attend la France dans le groupe D ? Les Danois de Christian Eriksen, tombeurs deux fois des Français en Ligue des nations (2-1, 2-0), débutent leur tournoi mardi contre la Tunisie (13h00 GMT). Et les demi-finalistes de l’Euro en 2021 ressemblent furieusement à un épouvantail sur le chemin des huitièmes de finale…

Programme de ce mardi 22 novembre :