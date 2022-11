Mondial 2022. Messi vs Lewandowski : le choc des titans

L’Argentine avec ses trois points empochés de sa victoire dans la douleur contre le Mexique va devoir sortir ce qu’elle a de meilleur pour espérer vaincre la Pologne avec sa star sacrée meilleur buteur en Europe cette saison. Contrairement à un Messi en baisse de régime chez les Parisiens, Lewy, soulier d’or européen pour la deuxième saison consécutive (41 et 35 réalisations en Bundesliga), mènera la vie dure à la défense albiceleste. Du beau spectacle donc en perspective.

Ça va chauffer ce soir avec deux affiches très attendues du groupe C. A 20h, l’Argentine de Lionel Messi croisera le fer avec la Pologne de Robert Lewandowski dans un match de la dernière chance pour les deux super stars qui n’ont que l’option de gagner pour arracher leur ticket aux 8è.

En parallèle à ce match sommet d’un mercredi intense du groupe C, une autre belle affiche promet un grand suspense, où le Mexique amoindri par une défaite contre l’Argentine (2-0) et un nul blanc face à la Pologne (0-0) a peu de chances de se qualifier lorsque les copains du gardien chevronné Guillermo Ochoa affrontent l’Arabie saoudite d’Al Doussari, mieux lotie grâce à son exploit historique contre l’équipe de Messi qu’elle a battue (2-1) lors de la première journée de ce groupe. Les Mexicains, eux, risquent d’être éliminés de la phase de groupes pour la première fois depuis 1978.

Dans le groupe D, à 14h un match sans enjeu pour la France déjà qualifiée grâce à ses deux victoires sur l’Australie (4-1) et sur le Danemark (2-1). Ainsi en position confortable à la tête du groupe avec 6 points, les Bleus joueront contre les Tunisiens en quête de victoire, une mission qui s’annonce presque impossible pour les Aigles de Carthage qui se sont montrés plutôt modestes dans leurs deux rencontres : un nul blanc face au Danemark (0-0) et une défaite face à l’Australie (1-0). L’entraineur des Coqs pourrait même songer à maintenir certains éléments au repos et faire tourner son effectif.

Dans le deuxième match de ce groupe D, le Danemark, en 3è position avec un point de son nul face à la Tunisie, affronte l’Australie, 2è avec 3 points (victoire contre la Tunisie et défaite contre la France). Le Danemark doit gagner pour passer à la phase à élimination directe, tandis qu’il suffit un nul aux Socceroos et la défaite de la Tunisie pour obtenir leur passe aux 8è de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022.

Rappelons que les Etats-Unis, l’Angleterre, les Pays-Bas et le Sénégal se sont qualifiés hier, à l’issue des matches de la dernière journée du groupe A. Ainsi l’on connait les deux premier duels au 8è de finale. Le premier mettra aux prises les Etats Unis et les Pays-Bas, tandis que le deuxième opposera l’Angleterre et le Sénégal.

Programme de ce mercredi 30 novembre :

Voici par ailleurs le point sur les groupes C et D du Mondial 2022 de football à l’issue des matches de la 3e journée joués mardi 29 novembre :

Groupe A

Equateur – Sénégal 1 – 2

Pays-Bas – Qatar 2 – 0

Déjà joués:

Sénégal – Pays-Bas 0 – 2

Qatar – Equateur 0 – 2

Pays-Bas – Equateur 1 – 1

Qatar – Sénégal 1 – 3

Classement:

1. Pays-Bas 7 (Qualifié)

2. Sénégal 6 (Qualifié)

3. Equateur 4

4. Qatar 0

Groupe B

Iran – États-Unis 0 – 1

Pays de Galles – Angleterre 0 – 3

Déjà joués:

États-Unis – Pays de Galles 1 – 1

Angleterre – Iran 6 – 2

Angleterre – États-Unis 0 – 0

Pays de Galles – Iran 0 – 2

Classement:

1. Angleterre 7 (Qualifié)

2. États-Unis 5 (Qualifié)

3. Iran 3 3 1 0 2 4 7 -3

4. Pays de Galles 1