Mondial 2022 : Neymar et Ronaldo entrent en scène aujourd’hui

La compétition se poursuit avec un menu spécial de quatre rencontres chocs, ce jeudi 24 novembre au Qatar. Et c’est un Suisse-Cameroun qui ouvre le bal pour le groupe G, à 11h. Les « Lions indomptables » avaient obtenu leur ticket difficilement pour ce Mondial qatari aux dépens de l’Algérie. Dans ce même groupe G, le Brésil, principal favori, entre en scène à 20h contre la Serbie que les amis de Naymar n’ont pas intérêt à sous-estimer ; ils ont dû apprendre la leçon Argentine-Arabie saoudite.

Quatre belles affiches sont à suivre aujourd’hui au cinquième jour de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les stars Neymar et Ronaldo feront leur entrée en lice.

Non moins excitant, le programme du groupe H présente deux duels prometteurs : l’Uruguay de Luis Suarez et Edinson Cavani sera opposé à la République de Corée, menée par le joueur de Tottenham, Heung Min Son, à 14h et le Portugal de Ronaldo croisera le fer face au Ghana des frères Ayew, à 17h.

Rappelons que la première journée des groupes E et F s’est déroulée hier mercredi 23 novembre avec, pour le premier, deux rencontres dont le résultat est du moins imprévisible : d’abord une deuxième grosse surprise de cette Coupe du Monde, celle de la défaite de l’Allemagne face au Japon (1-2) et ensuite le score fleuve inscrit par l’Espagne dans les filets du modeste Costa-Rica (7-0).

Pour sa part, le groupe F a été marqué par deux rencontres particulièrement serrées : La Belgique a arraché trois points après avoir remporté très difficilement son duel face au Canada (1-0), tandis que le Maroc et la Croatie se sont quittés sur un nul blanc (0-0).



Voici par ailleurs le point sur les groupes E et F du 1er tour du Mondial-2022 de football, à l’issue des matches joués mercredi 23 novembre :

Groupe E

Espagne – Costa Rica 7 – 0

Allemagne – Japon 1 – 2



Classement :

1. Espagne 3

2. Japon 3

3. Allemagne 0

4. Costa Rica 0

Groupe F

Belgique – Canada 1 – 0

Maroc – Croatie 0 – 0



Classement:

1. Belgique 3

2. Croatie 1

3. Maroc 1

4. Canada 0

