Mondial 2022 : Pressé, Messi veut se rattraper, Mbappé pressé de se qualifier

La Coupe du Monde Qatar 2022 se poursuit en sa 7è journée, ce samedi 26 novembre avec des rencontres qui promettent beaucoup de suspens et répondront, au sifflet final, à de nombreuses interrogations des quelque milliards de fans du Mondial à travers la planète: Messi pourra-t-il rebondir ? Les Saoudiens assureront-t-il leur surprenante avance du groupe C ?…

Les groupes C et D jouent leur deuxième journée, ce samedi, l’occasion pour les amis de Messi de rectifier le tir et pour les Saoudiens de prouver que leur exploit face aux Argentins n’était pas un coup de chance lorsqu’ils affrontent à 14h la Pologne, qui a fait match nul contre le Mexique lors de son premier match.