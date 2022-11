Mondial 2022 : Ronaldo vise les 8è, Neymar forfait

Du côté du groupe H, la principale affiche présente un duel très serré qui devra opposer en clôture de la journée, à 20h, le Portugal mené par son vétéran Cristano Ronaldo, toujours à l’affut des records, à l’Uruguay d’Edinson Cavani et Luis Suarez, tenu en échec par la République de Corée, lors de la première journée (0-0). A 14h, les Coréens vont tenter de prendre le dessus sur les Black Stars du Ghana battus difficilement par le Portugal (3-2).

Après huit jours de compétition, une seule équipe a assuré sa qualification au second tour, à savoir la France de Kylian Mbappé, tenante du titre. Pendant que l’Argentine a difficilement entretenu ses chances de qualification samedi, l’Allemagne, après son nul contre l’Espagne dimanche, a vu sa chance de passer aux 8è reporter à la dernière journée face à l’imprévisible Costa-Rica, pendant que la Belgique et l’Angleterre peinent, la Seleçao du Portugal et son homologue du Brésil ont bon espoir de franchir l’obstacle dès ce lundi.



Programme complet de la deuxième journée des groupes G et H

Voici par ailleurs le point des groupes E et F de la 2è journée du 1er tour du Mondial 2022 de football à l’issue des matches joués dimanche 27 novembre :

Groupe E :

Espagne – Allemagne 1 – 1

Japon – Costa Rica 0 – 1

– Déjà joués:

Espagne – Costa Rica 7 – 0

Allemagne – Japon 1 – 2

Classement:

1. Espagne 4

2. Japon 3

3. Costa Rica 3

4. Allemagne 1

Groupe F :

Croatie – Canada 4 – 1

Belgique – Maroc 0 – 2

Déjà joués:

Belgique – Canada 1 – 0

Maroc – Croatie 0 – 0

Classement:

1. Croatie 4

2. Maroc 4

3. Belgique 3

4. Canada 0