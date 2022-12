Mondial 2022. Royal Air Maroc lance un nouveau dispositif pour le transport des supporters marocains

Royal Air Maroc met en place un nouveau programme de vols et des facilités de gestion des billets pour permettre aux supporters du Maroc de soutenir les Lions de l’Atlas lors de sa prochaine confrontation en huitième de finale prévue mardi le 06 décembre 2022 à Doha. « Transporteur officiel de l’équipe nationale de football, Royal Air Maroc qui félicite vivement les Lions de l’Atlas pour cet exploit, a mobilisé toutes ses ressources humaines et techniques pour lancer rapidement et dans les meilleures conditions un dispositif adapté à l’enjeu et aux besoins des supporters nationaux », indique la compagnie nationale dans un communiqué. Ce dispositif est dédié aux Marocains déjà présents au Qatar et ayant emprunté les vols de la compagnie nationale ainsi qu’aux supporters souhaitant se déplacer au départ du Maroc vers Doha afin de soutenir leur équipe pour l’ouverture de la deuxième phase de la compétition, précise la même source.

Pour les supporters présents à Doha, RAM leur offre exceptionnellement des facilités pour réaménager leurs dates de retour afin de continuer à supporter le Onze national aux huitièmes de finale. Ainsi, ils auront la possibilité de changer la date de retour prévue initialement le 02 décembre aux trois vols qui seront programmés le 07 décembre, sans frais ni pénalité.



Quant aux supporters souhaitant maintenir leur date de retour du 02 décembre, Royal Air Maroc mettra à leur disposition cinq vols au départ de Doha (sur les huit programmés initialement). Les horaires de décollage seront ainsi programmés (en heure locale) : AT 2237 : 04h00; AT 2349 : 10h35; AT 2351 : 10h15 ; AT 2235 : 12h00 ; AT 2345 : 18h35. Ainsi, les passagers prévus initialement sur le vol AT2241 (03h05) seront transférés sur le vol AT2237 (04h00). Les passagers du vol AT2239 (05h00) seront transférés sur le vol AT2349 (10h35) et les passagers du vol AT 2347 (22h35) seront programmés sur le vol AT 2345 dont le décollage sera avancé à 18h35.



Pour avoir plus d’informations sur ce dispositif, RAM invite ses clients concernés à contacter le centre d’appel aux numéros suivants : Maroc : 089000 0800 ; Numéro International : +212522489797.

Pour les supporters souhaitant se déplacer au départ du Maroc vers Doha pour assister au huitième de finale, Royal Air Maroc mettra en place, en collaboration avec la Fédération royale marocaine de football et le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, un programme de vols Casablanca-Doha-Casablanca spécifique pour ce match, fait savoir le communiqué, notant que les détails de ce nouveau dispositif seront dévoilés incessamment.