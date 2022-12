Mondial 2022. Sunder Pichai, CEO de Google, ébloui par les scènes de liesse à Marrakech après l’exploit du Maroc

Le président directeur général de Google et Alphabet, Sundar Pichai, témoigne, dans un post sur son compte Twitter son émerveillement scènes de liesse des Marocains dans la ville de Marrakech exprimant leur joie après la qualification historique des Lions de l’Atlas au dernier carré de la Coupe du monde Qatar 2022, décrivant ces spectacles euphorique d' »Historic moment » : « C’est fabuleux de voir les scènes de ce moment historique à Marrakech (l’une des plus belles villes que je n’ai Jamais visitées). Toutes mes félicitations au Maroc, le premier pays africain à se qualifier pour les demi-finales ».

Le patron de Google rejoint la longue liste de grandes personnalités et de stars du monde entier, dont Elon Musk, Shakira, Eto’o, et de nombreux chefs d’Etats qui ont félicité le Maroc pour l’exploit inédit réalisé par son équipe nationale, suite à sa qualification samedi 10 décembre, en demie-finale après sa victoire amplement méritée sur le Portugal de Ronaldo (1-0).

Le Maroc est entré samedi dans l’histoire en devenant la première équipe africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde de football. Les Lions de l’Atlas, considérés comme les outsiders contre une équipe portugaise partie favorite avant la rencontre, ont remporté le match par 1-0. Pour cette victoire historique mais aussi pour leur beau jeu et leur organisation impeccable sur le terrain, les protégés de Walid Regragui ont reçu des éloges de nombreuses personnalités dont des dirigeants africains et des célébrités mondiales qui se sont joints à la célébration et ont félicité l’équipe peu après sa victoire. « This time for Agfrica!! » a tweeté la chanteuse Shakira par le fameux refrain rappelant sa belle chanson officielle du Mondial Afrique du Sud 2010.

Le propriétaire et PDG de Twitter, Elon Musk, était l’une des premières personnalités mondiales qui ont fait part de leurs sentiments après la victoire historique. « Congrats Morocco !! », a-t-il écrit.