Mondial 2022. The Guardian : « La fierté des joueurs marocains de l’islam devrait nous inspirer tous »

« C’est édifiant de voir des joueurs pratiquer leur religion et célébrer avec leurs mères sur une si grande scène mondiale », écrit The Guardian indiquant que l’Afrique s’étend sur 30,37 millions de kilomètres carrés et abrite plus de 1,2 milliard de personnes qui parlent entre 1.000 et 2.000 langues dans 54 pays, un continent d’une merveilleuse diversité, un aspect que la Coupe du monde a mis en évidence encore davantage.

Le Maroc, dont l’équipe nationale a réalisé un exploit inédit en se qualifiant aux demi-finales de la Coupe du Monde 2022, est un pays musulman, et avant la phase des huitièmes, lors des tirs au but contre l’Espagne, les joueurs ont récité al-Fatiha, la première sourate du Coran. Puis, après avoir obtenu le passage en quart de finale et aussi après l’avoir remporté, l’équipe a couru vers ses fans et s’est prosternée en prière, déclarant à la planète non seulement leur fierté d’être marocaine mais leur fierté de l’Islam, inspirant des célébrations extatiques dans tout le monde musulman.

Lire aussi | Mondial 2022. La presse française : « c’est une équipe européenne qui affrontera l’équipe de « France », mercredi »

Il ne devrait pas y avoir de discrimination dans une Coupe du monde. Chaque minorité et chaque groupe ethnique a ses défis, et ceux-ci sont surmontés dans l’unité et non dans la rivalité. Les musulmans sont persécutés dans de nombreux pays, que ce soit par la discrimination dans leur quête pour un emploi, les insultes et les tergiversations dans les reportages ou la violence pure et simple. Et ce sont souvent les femmes qui en pâtissent le plus à travers de nombreuses formes de préjugés. Quand on voit des joueuses marocaines rendre hommage à Allah et montrent leur fierté de leurs mères – portant le hijab ! À la télévision devant le monde entier ! – ce n’était pas seulement beau, émouvant et édifiant, mais important, cristallisant… l’essentiel de la compétition internationale c’est justement de découvrir différentes cultures ; partager l’amour en célébrant la différence ; pour rendre le monde meilleur.