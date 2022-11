Mondial 2022 : Victoire méritée des Lions de l’Atlas contre la Belgique [Vidéo]

Les poulains de Walid Regragui ont livré une prestation de haute facture face à la Belgique, 2è meilleure sélection au monde selon le dernier classement de la FIFA. Les Marocains ont exercé la pression sur le camp de Thibault Courtois dès le début de la rencontre et ont parvenu, à la dernière minute du premier-temps, à inscrire leur premier but d’un coup franc exécuté par Hakim Ziyech, qui a été refusé après consultation de la VAR pour hors-jeu.

Les Lions ont maintenu le pressing en deuxième mi-temps et ont raté quelques occasions pendant que l’adversaire ripostaient par des contre-attaques constituant une vraie menace au gardien Mounir El Mohammadi, qui a brillé face aux multiples tentatives des Hazard et De Bruyne, dans l’absence de Yassine Bounou, forfait juste avant le coup d’envoi de la rencontre.

Les changements effectués par Walid Regragui dans les 30 dernières minutes ont apporté leur fruit. L’entrée de Sabiri et Attiat Allah à la place de Boufal et Ounahi a donné un coup de fraicheur à la formation marocaine. Et c’est Sabiri qui, quelques minutes après son entrée, inscrit un superbe but d’un coup franc grâce à un tir précis, une copie identique du but de Zyech refusé. L’entrée de Lukaku dans les 10 dernières minutes a créé une vraie menace dans le camp de l’équipe nationale, avant que Zakaria Boukhlal, deux minutes après son entrée à la place de Hakimi, et peu avant le sifflet final, double la mise grâce à un caviar servi au millimètre près par le fabuleux Hakim Zyech.

Ainsi en ballotage favorable en vue des 8è de finale, les Lions de l’Atlas vont disputer leur troisième match face au Canada, jeudi 1er décembre, avec un grand capital confiance. Tandis que les Diables Rouges vont être obligés de vaincre la Croatie pour espérer obtenir leur qualification lors d’un choc stressant face à la Croatie.

L’autre rencontre de ce groupe F devra opposer la Croatie et le Canada à 17h. La Croatie tient l’avantage avec un point à son actif obtenu du nul réalisé contre le Maroc, alors que les Nord-américains sont encore à 0 point suite à leur défaite face à la Belgique lors de la première journée.