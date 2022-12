Le plus surprenant au sujet du gardien des Lions de l’Atlas c’est sa force de caractère et son air confiant, sourire de gloire aux lèvres. Lors de la deuxième tentative espagnole, précisément, juste quelques secondes avant que Soler exécute son tir, les caméras ont capturé le moment précis où le gardien envoie un message à son rival. « Donnez-le, donnez-le », c’est le message qu’il émet, selon TNT Sports.

Yassine Bounou, dit Bono, a été l’homme du match ayant opposé les Lions de l’Atlas et la Roja, et c’est à lui que le Maroc doit sa victoire historique sur le champion du Monde Afrique du Sud 2010 grâce à sa brillante prestation tout au long des 120 minutes de jeu mais surtout ses belles parades lors de la séance des tirs au but. Le portier du FC Séville a sauvé deux pénaltys expédiant son équipe en quart de finale de la Coupe du monde Qatar 2022.

« Yachine » Bounou 2023

Ce n’est donc pas pour rien que Yassine bounou a été décerné le titre meilleur gardien de but de la Liga pour son excellente prestation de la saison 2002 au sein du FC Séville qui lui a valu le Trophée Zamora. Avant cette Coupe du monde, l’ancien portier du Wydad de Casablanca s’est adjugé la 9e place du Trophée Yachine, prix décerné par France Football lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2022.

Aujourd’hui, après ce brillant parcours au Mondial qatari, (Un seul but encaissé en quatre matches), le portier marocain est bien parti pour détrôner le gardien de la Belgique et du Real Madrid qui a remporté le trophée Yachine 2022 récompensant le meilleur gardien du monde. Courtois, rappelons-le a encaissé 2 buts en trois rencontres et a été éliminé par le Maroc auteur de ces deux buts lors de la rencontre Maroc-Belgique en phase de poules du groupe F de la Coupe du monde Qatar 2022.

Naissant d’un géant, un nouveau Zaki

Né le 5 avril 1991 au Canada, Bounou a été formé au Wydad Athlétique Club avec lequel il remporte le championnat du Maroc 2010 et atteint la finale de la ligue des champions de la CAF en 2011. En 2012 il va être recruté par l’Atletico Madrid, puis il sera prêté au Real Saragosse. Il dispute trois saisons au Gérone FC avant d’être prêté au FC Séville, son actuel club avec lequel il s’engage définitivement en 2020.

En compagnie de ses concitoyens et coéquipiers en équipe nationale, Youssef En-Nesiry et Mounir Heddadi, il remporte la Ligue Europa cette même année et le Trophée Zamora en 2022. Sa première participation en équipe nationale remonte à l’’année 2014 où il a été titularisé par Badou Zaki, alors sélectionneur national après un premier essai avec Rachid Taoussi.