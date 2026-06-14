Mondial 2026 (Groupe C): le Maroc tient tête au Brésil

Grâce à un bijou d’Ismael Saibari et une prestation d’une classe rare d’Ayyoub Bouaddi dans l’entrejeu, le Maroc a arraché un précieux match nul face au Brésil (1-1), samedi à New Jersey lors de la première journée du groupe C de la Coupe du Monde 2026. Une sortie de haut niveau qui confirme les ambitions des Lions de l’Atlas.

Dès les premières minutes, les hommes de Mohamed Ouahbi ont confisqué le ballon à leurs homologues brésiliens, multipliant les passes courtes et les séquences de possession pour tenter de trouver la faille dans une défense auriverde regroupée dans ses derniers mètres.

Au fil des minutes, le Maroc a accentué son emprise sur la rencontre, face à une Seleção prudente, davantage préoccupée par la fermeture des espaces que par la construction du jeu. Les Lions de l’Atlas se sont procuré plusieurs situations dangereuses, à commencer par une frappe d’El Aynaoui détournée in extremis par un défenseur adverse, avant qu’Ounahi ne fasse passer un tir puissant à quelques centimètres de la lucarne.

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La pression marocaine ne s’est pas relâchée. Brahim Diaz a lui aussi tenté sa chance, mais son tir a été contré par une arrière-garde brésilienne acculée. Confrontés à un bloc très bas et à une défense quasiment regroupée à dix derrière le ballon, les Marocains ont alors varié leurs offensives en misant sur les frappes lointaines, obligeant les défenseurs brésiliens à multiplier les interventions.

Passé le premier quart d’heure, les Brésiliens ont commencé à sortir timidement de leur camp. Vinicius Junior a tenté d’apporter le danger sur son aile, mais il s’est heurté à un Achraf Hakimi impérial, auteur d’un marquage de tous les instants.

À force de vouloir desserrer l’étau et gagner du terrain, la Seleção a fini par laisser des espaces. Une erreur que les Lions de l’Atlas ont immédiatement exploitée. À la 21e minute, Ismael Saibari a signé un geste de grande classe en exécutant un lob somptueux qui a laissé le gardien brésilien sans réaction, récompensant ainsi une domination marocaine jusque-là sans partage et offrant aux siens une ouverture du score amplement méritée.

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Loin de se contenter de préserver leur avantage, les Lions de l’Atlas ont poursuivi leur entreprise de domination après l’ouverture du score. Maîtres du ballon et des débats, les hommes de Mohamed Ouahbi ont continué à dicter le rythme de la rencontre.

Cependant, alors que le Maroc semblait avoir le match bien en main, la Seleção a su faire parler son talent sur l’une de ses rares incursions offensives. Sur l’occasion la plus nette de cette première période, Vinicius Junior a fait étalage de toute sa qualité technique, pour remettre les deux équipes à égalité (32ème minute).

La deuxième mi-temps a démarré sur un tempo plus mesuré, les deux équipes affichant davantage de prudence dans leurs intentions. Le Brésil a tenté de reprendre progressivement le contrôle du jeu, en cherchant à installer sa possession et à calmer le rythme, mais les Lions de l’Atlas sont restés parfaitement en place, disciplinés tactiquement et solides dans les duels.

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Sur le banc brésilien, Carlo Ancelotti a rapidement ajusté son dispositif. L’entraîneur italien a procédé à des changements, notamment avec les sorties de Roger Ibáñez et Casemiro ayant été avertis en première période.

De son côté, Mohamed Ouahbi a lui aussi réagi à la montée en puissance brésilienne dans la possession. Conscient du besoin de rééquilibrer les forces au milieu de terrain et de préserver l’intensité défensive, le sélectionneur marocain a procédé à plusieurs ajustements les entrées en jeu de Talbi et El Mourabet.

Malgré plusieurs occasions franches de part et d’autre et une intensité qui n’a jamais faibli jusqu’au coup de sifflet final, aucune des deux sélections n’est parvenue à trouver la faille, le score restant figé à 1-1.