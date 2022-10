Mondial de l’Auto de Paris 2022 : Alpenglow, la nouvelle ère sportive d’Alpine

« Alpenglow est plus qu’un concept-car, c’est un véritable manifeste de la marque, un acte fondateur de ses ambitions et de son plan de développement, un symbole qui matérialise le projet Renaulution» avait expliqué récemment Laurent Rossi. Et le Directeur général de la marque Alpine d’ajouter: «un véhicule qui incarne la stratégie d’Alpine en tant que constructeur de voitures de route, en tant que figure du sport automobile et en tant que marque socialement responsable».

Procurer toujours autant de sensations et d’émotions de conduite pour les années futures, telles sont les valeurs que prône désormais Alpine. Objectif pour la marque sportive du Groupe Renault : tendre vers des émissions propres. Et c’est l’Alpenglow qui devrait symboliser cette nouvelle ère.

Du coup, Alpine s’est donc lancée dans l’étude d’une technologie qui pourrait préfigurer les futures voitures de compétition et de route de la marque. Le moteur thermique hybride à hydrogène constitue pour la marque une solution qui concilie le respect de l’environnement avec le plaisir de conduite inimitable : puissance, légèreté et richesse d’émotions sonores.

L’utilisation de l’hydrogène comme carburant, combinée au savoir-faire technique issu de la course automobile, permettra aux futurs véhicules d’atteindre un niveau de performance digne des voitures de course tout en n’émettant pratiquement que de la vapeur d’eau et de la musicalité.

Avec ses deux réservoirs cylindriques d’hydrogène à 700 bars, Alpenglow entend offrir aux passionnés un plaisir de conduite de belle facture, à émissions propres.

Toujours sur le stand Alpine, la nouvelle A110 R n’est, elle aussi, pas passée inaperçue. Une version allégée, plus affûtée, encore plus inspirée par la course automobile, en un mot plus «radicale» qui vient donc coiffer la gamme A110 par le haut. Expression ultime de la légèreté et de la performance, l’engin est conçu pour offrir des sensations spécifiques sur circuit tout en restant homologué pour la route.

Elle accuse sur la balance 1082 kilos, soit 34 kg de moins par rapport à l’A110 S. L’aérodynamique a donc été retravaillée pour améliorer l’appui au sol et réduire la trainée. Pour la première fois dans la gamme A110, certaines pièces comme le capot, la lunette arrière et le diffuseur ont été développés spécifiquement pour cette version. Le châssis qui a bénéficié d’une mise au point exclusive, le moteur 1,8 litre de 300 chevaux, l’ambiance «racing» à l’intérieur concourt aussi à cette radicalité du bolide. De quoi abattre le 0-100 km/h en seulement 3,9 secondes.

Aussi, cette nouvelle Alpine A110 R est proposée en série limitée Fernando Alonso, pour une touche d’exclusivité supplémentaire, une version qui a bénéficié de l’expertise et de la mise au point du double champion du monde de Formule 1.

A noter qu’un concept A110 E-ternité, qui célèbre le 60ème anniversaire d’Alpine, a été dévoilé sur le stand de la marque, une façon de présenter les pistes de travail des ingénieurs de la firme dieppoise en vue d’un avenir sportif électrifié.