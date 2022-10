Mondial de l’Auto de Paris 2022 : Dacia poursuit sa révolution 

Sans compter que de nouvelles couleurs de carrosserie font également leur apparition. Par ailleurs, le constructeur a saisi l’occasion lors de cet événement pour réaffirmer aussi ses valeurs ; en effet, la marque se veut désormais essentielle et cool, robuste et outdoor, eco-smart, plus exactement économique et écologique.

C’est une première mondiale ! Dacia a dévoilé son inédite identité de marque : nouveau logo sur toute la gamme avec l’apparition du Dacia Link, à savoir un D et un C épurés et reliés tels les maillons d’une chaîne. Par ailleurs, la marque franco-roumaine inaugurera au fil du temps une nouvelle charte venant agrémenter toutes ses concessions.

Aussi, toujours en première mondiale, le concept car Dacia Manifesto attirera les regards sur le stand. Il ne s’agit pas d’un futur modèle, mais plus exactement d’une vision que se fait la marque d’une automobile essentielle, cool, robuste, abordable et écologiquement performante. C’est en sorte un laboratoire pour tester les innovations les plus avancées, dont certaines pourront à terme, se concrétiser dans les futurs modèles de série.

Les aficionados du d’ores et déjà légendaire Dacia Duster, qui totalise depuis son lancement courant 2010 plus de 2 millions d’unités vendues, peuvent découvrir une déclinaison inédite et exclusive «Mat Edition». Elle s’articule autour du moteur TCe 150 animé par une boîte automatique à double embrayage EDC. Mais c’est surtout sa teinte spécifique qui attire l’attention. Les commandes seront ouvertes d’ici fin 2022.

A noter que le Jogger étrennera une motorisation Hybrid 140 chevaux, une technologie maîtrisée au sein de Renault Group permettant une nouvelle fois à Dacia de bénéficier d’organes et d’éléments techniques éprouvés. L’ouverture des commandes se fera début 2023 pour un lancement commercial au printemps.

Enfin, un dispositif merchandising (imperméables et sacs à dos en polyester recyclé, gourdes en aluminium, casquettes en poly coton recyclé, …) et éco-responsable, allant de la conception des produits aux modes de distribution, sera également disponible. Des produits essentiels permettant de se reconnecter avec la nature et qui portent les valeurs de marque, à savoir simplicité, robustesse et authenticité.

Faut-il souligner, que cette collection sera livrée en concessions dans un présentoir en carton recyclé et recyclable intégrant déjà les produits dérivés.