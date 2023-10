Mondial de rugby. Finale ce soir entre l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande

Les yeux seront rivés ce soir vers le stade de France qui accueille à 21h GMT la finale de la dixième Coupe du monde de rugby entre les deux plus beaux palmarès de la discipline, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud, en quête d’une quatrième couronne historique.



Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud est un peu l’équivalent rugbystique d’un Brésil-Allemagne en football. Une opposition de styles entre une équipe à l’aura mythique et au jeu chatoyant, et un monstre d’efficacité davantage tourné vers le combat.

