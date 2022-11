Mondial 2022. Le Lycée Lyautey décide enfin de libérer les élèves à 15h, ce jeudi

L’administration du Lycée Lyautey de Casablanca a finalement cédé à la volonté de ses élèves de se libérer jeudi prochain, à 15h pour pouvoir suivre le match qui devra opposer le Maroc au Canada, comptant pour la troisième journée de la phase de poules de la Coupe du Monde de football Qatar 2022.

Dans une note publiée aujourd’hui par l’administration du lycée français de Casablanca, le directeur de l’établissement annonce sa décision de libérer les élèves à 15h, soit une heure avant la rencontre décisive pour le Maroc programmée jeudi 1er décembre à 16h. » Devant l’ampleur de l’enthousiasme général et parfaitement compréhensible à l’approche du match du jeudi 1er décembre et pour des raisons de sécurité, après concertation avec les autres établissements scolaires de l’AEFE au Maroc et avec les services de l’Ambassade de France, j’ai pris la décision de libérer les élèves du collège et du lycée Lyautey à 15h ce jour là « , indique la note.