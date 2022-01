Mondial (Qatar-2022)- Matchs barrage-Afrique. L’Algérie … encore «sabotée» ?

Résumons et rappelons les faits pour être plus clairs envers ceux qui auraient oublié les épisodes précédents. L’Algérie, championne d’Afrique en titre et championne du monde arabe (parait-il, mais admettons) est venue au Cameroun et à la CAN en triomphatrice. Et c’est normal ; forte de sa ribambelle de matches sans défaite, elle toisait tout le monde de haut.

Non, mais dites donc, «ils» l’ont fait exprès ou quoi ? Déjà que les «Fennecs», cette équipe d’Algérie championne tous azimuts et candidate auto proclamée au titre de championne du Monde au Qatar en 2022 se fait larguer du Cameroun et de sa CAN, car «ils» ont tous comploté contre elle, voilà qu’à peine rentrée au bercail, elle apprend qu’elle va devoir se coltiner les Lions Indomptables pour avoir le droit de se présenter en phase finale du Mondial de Doha.

Son coach le célébrissime Bel Madi, surnommé l’architecte du bonheur par une presse de fans énamourés, se prit lui aussi au jeu et n’admettait plus qu’on le contredise. Et donc, l’Algérie se pensait invincible. La CAN commença et premier accroc, la Sierra Léone contraint les matadors au nul. Ceux-ci s’en offusquent, clament au sabotage, crient au complot voient le mal partout, accusant les organisateurs de leur avoir programmé des matches sous la canicule, de leur réserver des terrains les plus « pourris » et les arbitres les plus corrompus. L’Algérie prit un point, celui du match nul face à cette Sierra Leone sortie du nulle part. Deuxième match, c’est la Guinée Équatoriale qui se présente face aux champions de la planète. Et là … patatras, l’Algérie perd proprement et clairement.

Défaite, la première depuis des lustres

Ayant déjà accusé tout le monde, l’Algérie se déclare en mauvaise passe. Mais qu’à cela ne tienne; au prochain match qui, pour les fans algériens, devait être une simple formalité, on allait voir ce qu’on allait voir et au 2ème tour de la CAN, on verra … la «vraie» Algérie. Tout le monde a vu et tout le monde s’en souvient encore, inutile de trop insister. La Cote d’Ivoire et ses Éléphants ne firent qu’une bouchée des Fennecs. Ceux-ci durent plier bagage, mais gardant leur volonté de domination, ils déclarent : «rendez-vous le 22 mars».

Et alors que des voix, timides, leur conseillaient de faire leur autocritique et de comprendre que leur malheur était en eux, Bel Madi et ses joueurs répétaient que maintenant que leur CAN était terminée «à cause des sabotages que l’on sait», ils allaient se venger lors des barrages pour la Coupe du Monde. Prudents, les plus avisés d’entre eux ajoutèrent : «à condition de ne pas tomber sur le Cameroun, équipe qu’on n’a jamais pu battre et qui, cette année, est intouchable». Et voici que le 22 mars, au tirage des 10 équipes, l’Algérie tire …. Le Cameroun. Décidément le sabotage continue…

Le Cameroun pour le match barrage du 23 avril !!!! Si cela n’est pas du sabotage ourdi par la FIFA, la CAF, le Qatar, Lakjaa et «tutti quanti», n’ont pas osé dire les Algériens, mais tous le pensent. Ou alors, c’est le summum de la sorcellerie comme le déclarera le journaliste Derraji. Lire la suite avec de nouveaux faits et méfaits sur l’Algérie ainsi que les coulisses du tirage au sort dans le prochain numéro de Challenge. À vendredi donc.